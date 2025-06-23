Отправлено: - 14:47

Причем накануне Степанов тоже пытался совершить суицид, но его спас Данияр.

[Исправлено: Vit, 23.06.2025 - 14:48]

[Исправлено: Vit, 23.06.2025 - 14:49]

Цитата:Есть такая поговорка, не делай добра и не получишь зла..Можно её по разному понимать. Но в даном случаи не надо в мешиватся если человек хочет уйти.Тоже как то спас друга уже бывшего, труп он уже. Решил он покончить с собой в гараже. Я спас. А потом он мне пакасть решил устроить. Я понял что зря я в мешался в естественный процесс..