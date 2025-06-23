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≡ В Рудном из окна снова выпал ребенок
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52011
В Рудном из окна снова выпал ребенок
Отправлено: 23.06.25 - 10:51
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Несчастный случай произошел 22 июня: пострадал 2-летний мальчик. Мальчик упал с высоты второго этажа, состояние ребенка тяжелое. И в этот же день скончалась малышка, выпавшая из окна 16 июня.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28045
Re: В Рудном из окна снова выпал ребенок
Отправлено: 23.06.25 - 10:51
#1
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Люди что угодно готовы обсуждать, штрафовать на наезд на несуществующие стоп-линии, а эту проблему никто замечать не хочет.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16713
В Рудном из окна снова выпал ребенок
Отправлено: 23.06.25 - 10:53
#2
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Когда детишки ещё были в садиковском возрасте. Я пришёл домой сына в окно вытащился. Я начал ругать что так делать незя. Мама, Тоесть жена начала меня ругать типа че на сына кричишь. Я ей че на тебя что ли ругать. Ты ж обидешся.

Только и только папа сможет ребёнка спасти. Мама от природы добрая будет все разрешать.

Исправляю. Сынка мой любимый в окно таращился. Наверно ждал меня. Я и наругал что так незя.
[Исправлено: Vit, 23.06.2025 - 10:54]

[Исправлено: Vit, 23.06.2025 - 11:21]

[Исправлено: Vit, 23.06.2025 - 11:22]
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1704
В Рудном из окна снова выпал ребенок
Отправлено: 23.06.25 - 10:56
#3
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Цитата:
Vit:
будет все разрешать

Моя такая же тупица,теперь пожинаем плоды,дочка ноги вытерает в 23 года. НЕльзя детям всё позволять! Нельзя!
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
943
Re: В Рудном из окна снова выпал ребенок
Отправлено: 23.06.25 - 17:07
#4
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Нужно к родителям принимать радикальные меры ответственности! Куда это годится, чтобы дети выпадали из окон из-за преступно-небрежного отношения псевдородителей! Таким нельзя позволять рожать, от словам совсем по решению суда, потому что такие горе родители несут только смерть вокруг!
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1461
В Рудном из окна снова выпал ребенок
Отправлено: 23.06.25 - 18:04
#5
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Цитата:
абике:
Таким нельзя позволять рожать, от словам совсем по решению суда,

Вам то кто давал полномочия - судьбы вершить, решать, кому можно, а кому нет??

Может стоит внедрить некий стандарт (ГОСТ) для пластиковых окон или установки таковых - чтобы имела место защитная конструкция (типа решетки), блокирующая возможности выпадения; либо размеры сегментов, исключающие случайное падение.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28045
В Рудном из окна снова выпал ребенок
Отправлено: 23.06.25 - 18:37
#6
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Цитата:
vofkakst:
Может стоит внедрить некий стандарт (ГОСТ) для пластиковых окон или установки таковых - чтобы имела место защитная конструкция (типа решетки), блокирующая возможности выпадения; либо размеры сегментов, исключающие случайное падение.

Поддерживаю
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4434
В Рудном из окна снова выпал ребенок
Отправлено: 23.06.25 - 20:36
#7
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//пострадал 2-летний мальчик//
//1,5-годовалая девочка//

У меня вопрос, как эти дети, которые ещё толком ходить не умеют, забрались на подоконник?

//Так, 16 июня с интервалом в несколько часов и в разных частях города из окон выпали дети – девочка 2023 года рождения и 7-летний мальчик.//

И как могли дети уже школьного возраста 7-12-ть лет из окна выпасть? В этом возрасте дети вполне себе понимают высоту и последствия???

Ни хочу ни на кого наговаривать, но гложут сомнения, что если и не все , то есть тут не совсем или совсем не несчастные случаи.

[Исправлено: Эл-починно, 23.06.2025 - 21:42]
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