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В Рудном из окна снова выпал ребенок
В Рудном из окна снова выпал ребенок
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52011
В Рудном из окна снова выпал ребенок
Отправлено: 23.06.25 - 10:51
Несчастный случай произошел 22 июня: пострадал 2-летний мальчик. Мальчик упал с высоты второго этажа, состояние ребенка тяжелое. И в этот же день скончалась малышка, выпавшая из окна 16 июня.
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Re: В Рудном из окна снова выпал ребенок
Отправлено: 23.06.25 - 10:51
Люди что угодно готовы обсуждать, штрафовать на наезд на несуществующие стоп-линии, а эту проблему никто замечать не хочет.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16713
В Рудном из окна снова выпал ребенок
Отправлено: 23.06.25 - 10:53
Когда детишки ещё были в садиковском возрасте. Я пришёл домой сына в окно вытащился. Я начал ругать что так делать незя. Мама, Тоесть жена начала меня ругать типа че на сына кричишь. Я ей че на тебя что ли ругать. Ты ж обидешся.
Только и только папа сможет ребёнка спасти. Мама от природы добрая будет все разрешать.
Исправляю. Сынка мой любимый в окно таращился. Наверно ждал меня. Я и наругал что так незя.
[Исправлено: Vit, 23.06.2025 - 10:54]
[Исправлено: Vit, 23.06.2025 - 11:21]
[Исправлено: Vit, 23.06.2025 - 11:22]
Только и только папа сможет ребёнка спасти. Мама от природы добрая будет все разрешать.
Исправляю. Сынка мой любимый в окно таращился. Наверно ждал меня. Я и наругал что так незя.
[Исправлено: Vit, 23.06.2025 - 10:54]
[Исправлено: Vit, 23.06.2025 - 11:21]
[Исправлено: Vit, 23.06.2025 - 11:22]
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1704
В Рудном из окна снова выпал ребенок
Отправлено: 23.06.25 - 10:56
Цитата:
Моя такая же тупица,теперь пожинаем плоды,дочка ноги вытерает в 23 года. НЕльзя детям всё позволять! Нельзя!
Vit:
будет все разрешать
будет все разрешать
Моя такая же тупица,теперь пожинаем плоды,дочка ноги вытерает в 23 года. НЕльзя детям всё позволять! Нельзя!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 943
Re: В Рудном из окна снова выпал ребенок
Отправлено: 23.06.25 - 17:07
Нужно к родителям принимать радикальные меры ответственности! Куда это годится, чтобы дети выпадали из окон из-за преступно-небрежного отношения псевдородителей! Таким нельзя позволять рожать, от словам совсем по решению суда, потому что такие горе родители несут только смерть вокруг!
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1461
В Рудном из окна снова выпал ребенок
Отправлено: 23.06.25 - 18:04
Цитата:
Вам то кто давал полномочия - судьбы вершить, решать, кому можно, а кому нет??
Может стоит внедрить некий стандарт (ГОСТ) для пластиковых окон или установки таковых - чтобы имела место защитная конструкция (типа решетки), блокирующая возможности выпадения; либо размеры сегментов, исключающие случайное падение.
абике:
Таким нельзя позволять рожать, от словам совсем по решению суда,
Таким нельзя позволять рожать, от словам совсем по решению суда,
Вам то кто давал полномочия - судьбы вершить, решать, кому можно, а кому нет??
Может стоит внедрить некий стандарт (ГОСТ) для пластиковых окон или установки таковых - чтобы имела место защитная конструкция (типа решетки), блокирующая возможности выпадения; либо размеры сегментов, исключающие случайное падение.
В Рудном из окна снова выпал ребенок
Отправлено: 23.06.25 - 18:37
Цитата:
Поддерживаю
vofkakst:
Может стоит внедрить некий стандарт (ГОСТ) для пластиковых окон или установки таковых - чтобы имела место защитная конструкция (типа решетки), блокирующая возможности выпадения; либо размеры сегментов, исключающие случайное падение.
Может стоит внедрить некий стандарт (ГОСТ) для пластиковых окон или установки таковых - чтобы имела место защитная конструкция (типа решетки), блокирующая возможности выпадения; либо размеры сегментов, исключающие случайное падение.
Поддерживаю
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 4434
В Рудном из окна снова выпал ребенок
Отправлено: 23.06.25 - 20:36
//пострадал 2-летний мальчик//
//1,5-годовалая девочка//
У меня вопрос, как эти дети, которые ещё толком ходить не умеют, забрались на подоконник?
//Так, 16 июня с интервалом в несколько часов и в разных частях города из окон выпали дети – девочка 2023 года рождения и 7-летний мальчик.//
И как могли дети уже школьного возраста 7-12-ть лет из окна выпасть? В этом возрасте дети вполне себе понимают высоту и последствия???
Ни хочу ни на кого наговаривать, но гложут сомнения, что если и не все , то есть тут не совсем или совсем не несчастные случаи.
[Исправлено: Эл-починно, 23.06.2025 - 21:42]
//1,5-годовалая девочка//
У меня вопрос, как эти дети, которые ещё толком ходить не умеют, забрались на подоконник?
//Так, 16 июня с интервалом в несколько часов и в разных частях города из окон выпали дети – девочка 2023 года рождения и 7-летний мальчик.//
И как могли дети уже школьного возраста 7-12-ть лет из окна выпасть? В этом возрасте дети вполне себе понимают высоту и последствия???
Ни хочу ни на кого наговаривать, но гложут сомнения, что если и не все , то есть тут не совсем или совсем не несчастные случаи.
[Исправлено: Эл-починно, 23.06.2025 - 21:42]
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