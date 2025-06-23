Отправлено: - 19:21

КГСПС:

В данной ситуации вопрос надо задавать тем, кто эти новые правила придумал, а не работникам больницы.

Цитата:Не согласен, человек в здравом уме и трезвой памяти, не будет совершать самоубийство. Человек пытавшийся убить себя сам автоматически - не дееспособный. А значит и принимать какие либо решения не в праве.