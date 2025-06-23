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≡ "Я хочу сказать вам спасибо" - Как убийца несовершеннолетнего сына своей сожительницы отреагировал на приговор в суде Костаная?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52009
"Я хочу сказать вам спасибо" - Как убийца несовершеннолетнего сына своей сожительницы отреагировал на приговор в суде Костаная?
Отправлено: 23.06.25 - 12:55
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Степанов избил и зарезал 16-летнего сына своей сожительницы Данияра Нургалиева за то, что та якобы ему изменяла. Затем попытался этим же ножом покончить с собой. Причем накануне Степанов тоже пытался совершить суицид, но его спас Данияр. По словам матери погибшего Ирины Жарковой, у Степанова была "маниакальная любовная болезнь", он ревновал ее ко всем окружающим. 23 июня судья огласила приговор.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
753
Re: "Я хочу сказать вам спасибо" - Как убийца...
Отправлено: 23.06.25 - 12:55
#1
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20 лет мы будем его содержать? на рудники его или в шахту
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16713
"Я хочу сказать вам спасибо" - Как убийца несовершеннолетнего сына своей сожительницы отреагировал на приговор в суде Костаная?
Отправлено: 23.06.25 - 14:47
#2
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Цитата:
Причем накануне Степанов тоже пытался совершить суицид, но его спас Данияр.

Есть такая поговорка, не делай добра и не получишь зла..
Можно её по разному понимать. Но в даном случаи не надо в мешиватся если человек хочет уйти.

Тоже как то спас друга уже бывшего, труп он уже. Решил он покончить с собой в гараже. Я спас. А потом он мне пакасть решил устроить. Я понял что зря я в мешался в естественный процесс..

[Исправлено: Vit, 23.06.2025 - 14:48]

[Исправлено: Vit, 23.06.2025 - 14:49]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8127
Re: "Я хочу сказать вам спасибо" - Как убийца...
Отправлено: 23.06.25 - 16:28
#3
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Цитата:
рихард:
20 лет мы будем его содержать


9 граммов - и никаких хлопот.
Всё равно с него толку- ни обществу, ни родным.
На рудниках- надо кормить, поить, обувать, обогревать.
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