Re: Казахстанский теннисист одержал победу в престижном турнире...

Отправлено: - 12:15

Цитата://Александр Бублик с призом за победу в турнире ATP 500 «Terra Wortmann Open» / Фото ktf.kz//



Сергей, пишите ПРОФЕССИОНАЛЬНО: - "...Бублик с призом..." - это НЕПРАВИЛЬНО, надо так:"...Бублик с Кубком....".



Приз- это в деньги в конверте или перечисление на банковский счёт( так подрузумевается и так пишеться в профессиональной спортивной журналистике).

Так делают во всём спортивном мире, даже в провинциальном ауле: - за победу вручают кубки или медали, а призы или в конверте или ценный приз в виде "Айфона" или плазменного телевизора.