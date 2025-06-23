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≡ Раз ноги нам пока еще не отменили... - В областном центре много улиц, где тротуары не то, что плохие, их просто нет
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52009
Раз ноги нам пока еще не отменили... - В областном центре много улиц, где тротуары не то, что плохие, их просто нет
Отправлено: 23.06.25 - 10:26
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В Костанае ежегодно увеличивается поток автотранспорта. Это триггерная тема для городской власти, которая озабочена тем, как разгрузить запруженные автомобилями улицы. На этом фоне как-то блекнет судьба пешеходов, которые являются равноправными участниками дорожного движения. Однако любому, кто решит пройтись пешком, быстро станет ясно, что с безопасностью и удобством передвижения на своих двоих в городе просто беда.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18248
Re: Раз ноги нам пока еще не отменили... - В областном центре...
Отправлено: 23.06.25 - 10:26
#1
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Цитата:
В Костанае ежегодно увеличивается поток автотранспорта. Это триггерная тема для городской власти, которая озабочена тем, как разгрузить запруженные автомобилями улицы, за счет чего расширять проезжую часть, где обустроить правоповоротные съезды.

Источник:


баймагамбетова в обед и вечером особенно в пятницу стоит минут по 30
ужас
надо расширять
та же петрушка каирбекова и карбышева
абая уже не вывозит такое количество машин в городе
надо продольные дороги которые через весь город идут- расширять
иначе год-два и пробки будут как в москве уже
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16713
Re: Раз ноги нам пока еще не отменили... - В областном центре...
Отправлено: 23.06.25 - 10:38
#2
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Ладно это все понятно. Денег нету ну вы держитесь(с)
Почему у нас брусчатка на глазах разваливается.? Где качество.? Даже вон по последнему фото видно, она плывёт под своей тяжестью.

Почему я разворачиваюсь где то там заграницей на 40 тонной махине а она целая? Где качество потеряли? Процесс укладки? Или че там ещё нужно?
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1459
Раз ноги нам пока еще не отменили... - В областном центре много улиц, где тротуары не то, что плохие, их просто нет
Отправлено: 23.06.25 - 11:10
#3
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Проблема наших дорог и тротуаров в том, что чиновники не ходят пешком. Походили бы начальники отделов ЖКХ и транспорта - у нас бы сразу стало лучше. Служебные автомобили лишают их настоящих результатов их работы. Поездили бы на 23-местных автобусах в 40градусную жару, а перед этим бы еще с 15-20 минут ждали бы автобус в стеклянной остановке, без тени и свежего воздуха. И мы бы увидем перевоплощение города.
Сейчас вдвоем по тротуару не пройдешь, все время идешь как-то полубоком. Но им там виднее, что такое комфорт. Потому что на бумаге красиво написано

[Исправлено: vofkakst, 23.06.2025 - 11:10]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8127
Re: Раз ноги нам пока еще не отменили... - В областном центре...
Отправлено: 23.06.25 - 12:26
#4
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Цитата:
Vit:
Где качество потеряли? Процесс укладки? Или че там ещё нужно?

Цитата:
vofkakst:
Проблема наших дорог и тротуаров в том, что чиновники не ходят пешком


Проблема не в том: - ходят они или не ходят- проблема в том что бы перестали ВОРОВАТЬ халявные, бюджетные деньги- почему качество терятся- потому что деньги "ушли" не на качество работы, кстати заложенные в смете, а на "ОТКАТЫ" Маке, Саке и Баке, что бы выиграть те же тендера и гос.закупки.
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