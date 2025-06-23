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Раз ноги нам пока еще не отменили... - В областном центре много улиц, где тротуары не то, что плохие, их просто нет
Раз ноги нам пока еще не отменили... - В областном центре много улиц, где тротуары не то, что плохие, их просто нет
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