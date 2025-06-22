Отправлено: - 12:22

родом из Шанхая2022:

.....хорошо что у меня нет авто,штрафы не приходят сел на лисяпед и поехал полосы молосы всё равно,даже на грудь можно принять и ехать,пятую включу лисяпед поёт я еду...

Цитата:В Германии без разницы на лиспаде,или на авто ,за пьянку одиниковое наказание.