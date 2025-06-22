Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
«Хасенов против воображаемых знаков»: костанаец выиграл суд и намерен составить петицию за прекращение полицейского произвола
«Хасенов против воображаемых знаков»: костанаец выиграл суд и намерен составить петицию за прекращение полицейского произвола
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 59, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 59
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать