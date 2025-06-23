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≡ Казахстанский теннисист одержал победу в престижном турнире серии ATP 500
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52008
Казахстанский теннисист одержал победу в престижном турнире серии ATP 500
Отправлено: 23.06.25 - 12:15
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Соперником Александра Бублика в финальном матче стал еще один российский теннисист Даниил Медведев (11-е место в мире), который в другом полуфинале турнира оказался сильнее третьей ракетки мира представителя Германии Александра Зверева.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8125
Re: Казахстанский теннисист одержал победу в престижном турнире...
Отправлено: 23.06.25 - 12:15
#1
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Цитата://Александр Бублик с призом за победу в турнире ATP 500 «Terra Wortmann Open» / Фото ktf.kz//

Сергей, пишите ПРОФЕССИОНАЛЬНО: - "...Бублик с призом..." - это НЕПРАВИЛЬНО, надо так:"...Бублик с Кубком....".

Приз- это в деньги в конверте или перечисление на банковский счёт( так подрузумевается и так пишеться в профессиональной спортивной журналистике).
Так делают во всём спортивном мире, даже в провинциальном ауле: - за победу вручают кубки или медали, а призы или в конверте или ценный приз в виде "Айфона" или плазменного телевизора.
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