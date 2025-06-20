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Александр ОЛЕЙНИК: Беседы у калитки
Александр ОЛЕЙНИК: Беседы у калитки
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52008
Александр ОЛЕЙНИК: Беседы у калитки
Отправлено: 20.06.25 - 15:21
Публикация «Через перекопы к светлому будущему» вызвала вопросы. Сначала у прокуратуры и Администрации президента к ТОО «Рудненские теплосети», а после уже у теплосетей ко мне, ее автору. Что там прокуратура или АП у них спрашивала – это мне неведомо, а вот о чем состоялась наша беседа у калитки – хочу вам поведать.
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С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1704
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Беседы у калитки
Отправлено: 20.06.25 - 15:21
Молодцы Теплосеть,вот это я понимаю демократия. А в Росси бы вам 5 лет влупили за дескридитацию власти И приехал бы ОМОН обьснять что и к чему
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Беседы у калитки
Отправлено: 20.06.25 - 15:46
Цитата:
Если бы НЕ ПУБЛИКАЦИЯ статьи и ПРОКУРАТУРА совместно с АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПРЕЗИДЕНТА- они тоже были бы МОЛОДЦАМИ ??? - или же так: - что этим МОЛОДЦАМ мешало сделать это заранее ( провести беседу или же быть по словам автора- ОТКРЫТЫМ) и не только с автором статьи, но и со всеми жителями этого квартала, а не после ПИНКА Прокуратуры совместно с Администрации Президента ????
Сабыр:
Молодцы Теплосеть,вот это я понимаю демократия
Молодцы Теплосеть,вот это я понимаю демократия
Если бы НЕ ПУБЛИКАЦИЯ статьи и ПРОКУРАТУРА совместно с АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПРЕЗИДЕНТА- они тоже были бы МОЛОДЦАМИ ??? - или же так: - что этим МОЛОДЦАМ мешало сделать это заранее ( провести беседу или же быть по словам автора- ОТКРЫТЫМ) и не только с автором статьи, но и со всеми жителями этого квартала, а не после ПИНКА Прокуратуры совместно с Администрации Президента ????
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1660
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Беседы у калитки
Отправлено: 20.06.25 - 15:54
Цитата:
А до этого какая была? Не стальная? Вообще какой из трубных материалов более подвержен коррозии чем сталь? Ну только чугун, бо в нем углерода больше. Но кто ж из чугуна делает напорные трубопроводы?
Труба будет использована стальная, менее подверженная коррозии.
А до этого какая была? Не стальная? Вообще какой из трубных материалов более подвержен коррозии чем сталь? Ну только чугун, бо в нем углерода больше. Но кто ж из чугуна делает напорные трубопроводы?
Александр ОЛЕЙНИК: Беседы у калитки
Отправлено: 20.06.25 - 17:12
Цитата:
Я тоже поражаюсь СИЛЕ демокра...и, пардон властного ПИНКА: - вчера днём, 19 июня вышла статья, а сегодня 20 июня и притом РАНО утром у калитке автора НАВЫТЯЖКУ стояли и сам ДИРЕКТОР и его ЗАМ и ОБЛИВАЯСЬ потом и ЗАПИНАЯСЬ от волнения предлагали различные варианты дружбы.
Сабыр:
это я понимаю демократия.
это я понимаю демократия.
Я тоже поражаюсь СИЛЕ демокра...и, пардон властного ПИНКА: - вчера днём, 19 июня вышла статья, а сегодня 20 июня и притом РАНО утром у калитке автора НАВЫТЯЖКУ стояли и сам ДИРЕКТОР и его ЗАМ и ОБЛИВАЯСЬ потом и ЗАПИНАЯСЬ от волнения предлагали различные варианты дружбы.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 8190
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Беседы у калитки
Отправлено: 20.06.25 - 18:47
А мне нравится!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 2032
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Беседы у калитки
Отправлено: 20.06.25 - 22:50
Мимо сегодня проезжал, как раз начальник теплосетей речь держал.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1704
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Беседы у калитки
Отправлено: 21.06.25 - 10:58
Цитата:
Да,надо ездить и каждому грамотею обьяснять что да как. Так? У них сотни км труб! Когда им тогда работать?
ACROS:
сделать это заранее
сделать это заранее
Да,надо ездить и каждому грамотею обьяснять что да как. Так? У них сотни км труб! Когда им тогда работать?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.18
- Сообщений:
- 798
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Беседы у калитки
Отправлено: 23.06.25 - 11:42
Цитата:
причем тут трубы, дискредитация власти и РФ?
что называется, когда фляга посвистывает
Сабыр:
А в Росси бы вам 5 лет влупили за дескридитацию власти
А в Росси бы вам 5 лет влупили за дескридитацию власти
причем тут трубы, дискредитация власти и РФ?
что называется, когда фляга посвистывает
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Беседы у калитки
Отправлено: 23.06.25 - 12:04
Цитата:
Ну тогда будут после каждого письма в "НГ" и пинка с АП стоять навытяжку перед каждой калиткой.
Методов и способов оповестить население от ЧЁМ то в век ВСЕОБЩЕЙ информации и цифровизации великое множество - от простого контактного собрания и соцсетей до местного телевидения : - главное ЗАХОТЕТЬ.
Сабыр:
Когда им тогда работать?
Когда им тогда работать?
Ну тогда будут после каждого письма в "НГ" и пинка с АП стоять навытяжку перед каждой калиткой.
Методов и способов оповестить население от ЧЁМ то в век ВСЕОБЩЕЙ информации и цифровизации великое множество - от простого контактного собрания и соцсетей до местного телевидения : - главное ЗАХОТЕТЬ.
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