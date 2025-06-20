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≡ Александр ОЛЕЙНИК: Беседы у калитки
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52008
Александр ОЛЕЙНИК: Беседы у калитки
Отправлено: 20.06.25 - 15:21
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Публикация «Через перекопы к светлому будущему» вызвала вопросы. Сначала у прокуратуры и Администрации президента к ТОО «Рудненские теплосети», а после уже у теплосетей ко мне, ее автору. Что там прокуратура или АП у них спрашивала – это мне неведомо, а вот о чем состоялась наша беседа у калитки – хочу вам поведать.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1704
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Беседы у калитки
Отправлено: 20.06.25 - 15:21
#1
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Молодцы Теплосеть,вот это я понимаю демократия. А в Росси бы вам 5 лет влупили за дескридитацию власти :lol: И приехал бы ОМОН обьснять что и к чему :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8125
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Беседы у калитки
Отправлено: 20.06.25 - 15:46
#2
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Цитата:
Сабыр:
Молодцы Теплосеть,вот это я понимаю демократия



Если бы НЕ ПУБЛИКАЦИЯ статьи и ПРОКУРАТУРА совместно с АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПРЕЗИДЕНТА- они тоже были бы МОЛОДЦАМИ ??? - или же так: - что этим МОЛОДЦАМ мешало сделать это заранее ( провести беседу или же быть по словам автора- ОТКРЫТЫМ) и не только с автором статьи, но и со всеми жителями этого квартала, а не после ПИНКА Прокуратуры совместно с Администрации Президента ????
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1660
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Беседы у калитки
Отправлено: 20.06.25 - 15:54
#3
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Цитата:
Труба будет использована стальная, менее подверженная коррозии.

А до этого какая была? Не стальная? Вообще какой из трубных материалов более подвержен коррозии чем сталь? Ну только чугун, бо в нем углерода больше. Но кто ж из чугуна делает напорные трубопроводы?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8125
Александр ОЛЕЙНИК: Беседы у калитки
Отправлено: 20.06.25 - 17:12
#4
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Цитата:
Сабыр:
это я понимаю демократия.


Я тоже поражаюсь СИЛЕ демокра...и, пардон властного ПИНКА: - вчера днём, 19 июня вышла статья, а сегодня 20 июня и притом РАНО утром у калитке автора НАВЫТЯЖКУ стояли и сам ДИРЕКТОР и его ЗАМ и ОБЛИВАЯСЬ потом и ЗАПИНАЯСЬ от волнения предлагали различные варианты дружбы.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8190
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Беседы у калитки
Отправлено: 20.06.25 - 18:47
#5
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А мне нравится!
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
2032
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Беседы у калитки
Отправлено: 20.06.25 - 22:50
#6
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Мимо сегодня проезжал, как раз начальник теплосетей речь держал.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1704
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Беседы у калитки
Отправлено: 21.06.25 - 10:58
#7
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Цитата:
ACROS:
сделать это заранее

Да,надо ездить и каждому грамотею обьяснять что да как. Так? У них сотни км труб! Когда им тогда работать?
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директор пляжа
* директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
798
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Беседы у калитки
Отправлено: 23.06.25 - 11:42
#8
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Цитата:
Сабыр:
А в Росси бы вам 5 лет влупили за дескридитацию власти

причем тут трубы, дискредитация власти и РФ?
что называется, когда фляга посвистывает
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8125
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Беседы у калитки
Отправлено: 23.06.25 - 12:04
#9
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Цитата:
Сабыр:
Когда им тогда работать?


Ну тогда будут после каждого письма в "НГ" и пинка с АП стоять навытяжку перед каждой калиткой.

Методов и способов оповестить население от ЧЁМ то в век ВСЕОБЩЕЙ информации и цифровизации великое множество - от простого контактного собрания и соцсетей до местного телевидения : - главное ЗАХОТЕТЬ.
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