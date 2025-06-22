Отправлено: - 10:42

abaika95:

представитель организации по правам потребителей, и почему он в данном случае выступил за РОССИЙСКУЮ торговую сеть нарушающую права потребителей рудного?

Цитата:Казахстанское ТОО "Торгсервис КЗ-2" (сеть магазинов "Светофор" по Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областям) обратилось в адрес ОО "Правозащитный Центр Костанайской области" об оказании им содействия и правовой помощи в защите их интересов.ТОО привлекается с 2023 года на систематической основе к ответственности по обращениям одного и того же лица, нарушения малозначительные и формальные (в основном по непродовольственным товарам или по продовольственным, но без угрозы отравлений и т.д.), штрафов наложено на сумму в 75 млн. тенге. Сумма штрафов составила убытки, убытки перекрыты за счёт роста цен на группы товаров в торговой сети.По вопросу ОО "Шанырак община" поступило также и обращение акимата и акима - вмешательство ОО "Шанырак община" во все сферы деятельности и парализация госаппарата в Рудном (5000 обращений от ОО по малозначительным и несущественным поводам).Наша организация осуществляет в целом правозащитную деятельность во всех сферах, а не только в сфере защиты прав потребителей. Какая у нас может быть конкуренция? Пусть защищают права потребителей - только рады будем, но только строго в порядке, установленном законом (который установлен для всех таких организаций).По результатам работы по этому делу Минздрав рассматривает вопрос о внесении изменений в действующее законодательство РК (также и в части что у нас предусмотрены штрафы по ст.425 КРКобАП без учета характера и степени опасности нарушения, за формальные нарушения и за нарушения, создающие угрозу отравлений, за нарушения в продовольственной группе товаров и в непродовольственной - одни и те же суммы штрафов, отсутствует дифференциация от степени риска).