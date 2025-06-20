Отправлено: - 10:04

111:

Ну это же политика прежде всего, потому то их и не пустили в наш русский мир..

Михаил:

Приехал петь- пой, а свое отношение к политике выражай в другом месте..

vofkakst:

Вот и будем местный шлак возить.

Цитата:что ты такое вообще несешь??по новости?а господин Кунтуаров кроме как проукраинских радикальных "артистов" несущих соответствующую повестку может позвать????может господина Кунтуарова нужно проверить на предмет финансирования из-за бугра?, раз этот "честный" предприниматекль так топит..Цитата:не добавить не прибавить.Цитата:еще один фанат