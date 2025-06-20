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≡ Между цензурой и безопасностью - Почему в Костанае отменили концерт украинской группы Quest Pistols
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52005
Между цензурой и безопасностью - Почему в Костанае отменили концерт украинской группы Quest Pistols
Отправлено: 20.06.25 - 15:18
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Концерт Quest Pistols, запланированный на 27 июля в Костанае, не получил согласование со стороны госорганов. Как представители власти объясняют такое решение и что думает по этому поводу организатор концерта - в материале «НГ».
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
797
Re: Между цензурой и безопасностью - Почему в Костанае отменили...
Отправлено: 23.06.25 - 10:04
#15
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Цитата:
111:
Ну это же политика прежде всего, потому то их и не пустили в наш русский мир..

что ты такое вообще несешь??

по новости?
а господин Кунтуаров кроме как проукраинских радикальных "артистов" несущих соответствующую повестку может позвать????
может господина Кунтуарова нужно проверить на предмет финансирования из-за бугра?, раз этот "честный" предприниматекль так топит..

Цитата:
Михаил:
Приехал петь- пой, а свое отношение к политике выражай в другом месте..

не добавить не прибавить.

Цитата:
vofkakst:
Вот и будем местный шлак возить.

еще один фанат
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18247
Между цензурой и безопасностью - Почему в Костанае отменили концерт украинской группы Quest Pistols
Отправлено: 23.06.25 - 10:11
#16
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Цитата:
saba:
Мне нравится и Секс пистолс и Любэ! Я не понимаю почему кто то должен решать, что мне должно нравится? Объясните, если я тупой!

никто не решает что тебе должно нравится
слушай хоть на полную громкость
хоть гимны люфтваффе
просто те кто исполняет гимн люфтваффе сюда не приедут)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16709
Между цензурой и безопасностью - Почему в Костанае отменили концерт украинской группы Quest Pistols
Отправлено: 23.06.25 - 10:22
#17
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Прочитав коменты я понял почему запретили. Морду друг другу бить начнут. Ну образно Марик Витали, Виталя Марику. Поэтому и запретили. Выше Саба правильно сказал почему должен я страдать если хочу на концерт прийти к примеру шаману. Причина в нас. Надо научится не проевлять агрессию а показывать свою любовь.
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