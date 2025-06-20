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ПДП ради автосалона, для которого нет электроэнергии — проблемы застройки в Костанае
ПДП ради автосалона, для которого нет электроэнергии — проблемы застройки в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52005
ПДП ради автосалона, для которого нет электроэнергии — проблемы застройки в Костанае
Отправлено: 20.06.25 - 20:43
Сегодня, 20 июня, прошли общественные слушания по проекту детальной планировки участка, расположенного в границах улицы Карбышева и проспекта Абая. Место предназначается под бизнес-объект, идею которого предприниматель не может реализовать уже несколько лет.
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Re: ПДП ради автосалона, для которого нет электроэнергии —...
Отправлено: 20.06.25 - 20:43
Я бы у Эла спросил, сколько по времени средняя подстанция займет? У нас большая проблема, электриков пруд пруди, энергетиков нет!
И большие вопросы к генплану!
И большие вопросы к генплану!
Re: ПДП ради автосалона, для которого нет электроэнергии —...
Отправлено: 20.06.25 - 20:47
Скорее всего главный инженер правду говорит, только не может высказать! Вообще там можно смашахатить, там именно электрик нужен, но всё это будет незаконно
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8120
Re: ПДП ради автосалона, для которого нет электроэнергии —...
Отправлено: 20.06.25 - 20:57
Цитата:
"....есть возможность решить вопрос перераспределением неиспользуемых мощностей..."- не зря он так сказал и не зря созвал людей на ПДП - значит есть ВОЗМОЖНОСТЬ решить вопрос и с электромощностями.
saba:
Вообще там можно смашахатить,
Вообще там можно смашахатить,
"....есть возможность решить вопрос перераспределением неиспользуемых мощностей..."- не зря он так сказал и не зря созвал людей на ПДП - значит есть ВОЗМОЖНОСТЬ решить вопрос и с электромощностями.
ПДП ради автосалона, для которого нет электроэнергии — проблемы застройки в Костанае
Отправлено: 20.06.25 - 23:41
Цитата:
Там немного, как я понимаю на автосалон Разов в десять меньше надо, чем допустим на ТЦ.
Если я не прав, кто нибудь меня поправит,я всё таки неправильный энергетик.
ACROS:
ВОЗМОЖНОСТЬ
ВОЗМОЖНОСТЬ
Там немного, как я понимаю на автосалон Разов в десять меньше надо, чем допустим на ТЦ.
Если я не прав, кто нибудь меня поправит,я всё таки неправильный энергетик.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8120
Re: ПДП ради автосалона, для которого нет электроэнергии —...
Отправлено: 21.06.25 - 08:01
Цитата:
Я имел ввиду : - "...решить как ОБЫЧНО по казахски, через Саке, Маке и Баке, тем более там не ПРОИЗВОДСТВО, а обыкновенная спекуляция ...", а инженер "МРЭТ" , всего лишь навсего- инженер МРЭТ, не более того- последнее слово не за ним.
saba:
, кто нибудь меня поправит,
, кто нибудь меня поправит,
Я имел ввиду : - "...решить как ОБЫЧНО по казахски, через Саке, Маке и Баке, тем более там не ПРОИЗВОДСТВО, а обыкновенная спекуляция ...", а инженер "МРЭТ" , всего лишь навсего- инженер МРЭТ, не более того- последнее слово не за ним.
ПДП ради автосалона, для которого нет электроэнергии — проблемы застройки в Костанае
Отправлено: 21.06.25 - 09:02
Цитата:
Извините конечно, но когда дело касается инженерных решений казахские методы обычно не срабатывают! В энергетике есть предел за который нельзя заходить, дальше аварийная зона, все работает, но не стоит злоупотреблять! Как то так! Аварийная зона, я не в теме, поэтому энергетики могут меня поправить, я практик, поэтому могу сказать система может работать в аварийном режиме годами и даже десятилетиями, но лучше не доводить до крайности!
ACROS:
имел ввиду : - ".
имел ввиду : - ".
Извините конечно, но когда дело касается инженерных решений казахские методы обычно не срабатывают! В энергетике есть предел за который нельзя заходить, дальше аварийная зона, все работает, но не стоит злоупотреблять! Как то так! Аварийная зона, я не в теме, поэтому энергетики могут меня поправить, я практик, поэтому могу сказать система может работать в аварийном режиме годами и даже десятилетиями, но лучше не доводить до крайности!
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1703
Re: ПДП ради автосалона, для которого нет электроэнергии —...
Отправлено: 21.06.25 - 09:19
Куда деваться,что там потребление у этого автосалона! Акша наверно надо
Re: ПДП ради автосалона, для которого нет электроэнергии —...
Отправлено: 23.06.25 - 09:56
Цитата:
Так автосалон уже построен!!! Что значит "незаконно"? Это же Казахстан!
"- Мы соседи. Участок этот заброшенный. Там строительные компании вечно вываливали мусор — мы пытались с этим бороться, - сказал бизнесмен Даулетхан ДАРМЕНОВ."
- это вообще враньё. Собачники туда ходили делать грязные дела, вот и весь "мусор". Предлагали там построить школу, детский сад или парк 2 дизайнера предлагали там сделать 2 года назад для микрорайона. Но интересы жителей на последнем месте как обычно.
saba:
Скорее всего главный инженер правду говорит, только не может высказать! Вообще там можно смашахатить, там именно электрик нужен, но всё это будет незаконно
Скорее всего главный инженер правду говорит, только не может высказать! Вообще там можно смашахатить, там именно электрик нужен, но всё это будет незаконно
Так автосалон уже построен!!! Что значит "незаконно"? Это же Казахстан!
"- Мы соседи. Участок этот заброшенный. Там строительные компании вечно вываливали мусор — мы пытались с этим бороться, - сказал бизнесмен Даулетхан ДАРМЕНОВ."
- это вообще враньё. Собачники туда ходили делать грязные дела, вот и весь "мусор". Предлагали там построить школу, детский сад или парк 2 дизайнера предлагали там сделать 2 года назад для микрорайона. Но интересы жителей на последнем месте как обычно.
Re: ПДП ради автосалона, для которого нет электроэнергии —...
Отправлено: 23.06.25 - 10:32
Цитата:
Запас должен быть для маневрирования и пр. незапланированных нагрузок. И главный инженер не хочет подставлять себя в первую очередь. Будет какой-нибудь катаклизм, жара +45 и все включат кондиционеры, потребление вырастет и придётся делать отключения. И откл не тот салон КИА-Аллюра, они ж с президентом друзья - их не отключишь. А население. И словит МРЭТ весь негатив, ещё и по шапке получат: "А почему ты пошёл на уговоры и согласился?". Он не чиновник, кресла не меняет каждые 1,5-2 года для подстраховки, отвечать ему же вероятно и придётся.
Подстанции проектировались под более низкие мощности, грубо говоря в 1970-х были у людей в квартирах по 3-4 лампочки, холодильник и телевизор из нагрузки, а теперь потребление и без ввода новых объектов растёт - кондиционеры, посудомойки, обогреватели, бойлеры.
saba:
В энергетике есть предел за который нельзя заходить, дальше аварийная зона, все работает, но не стоит злоупотреблять!
В энергетике есть предел за который нельзя заходить, дальше аварийная зона, все работает, но не стоит злоупотреблять!
Запас должен быть для маневрирования и пр. незапланированных нагрузок. И главный инженер не хочет подставлять себя в первую очередь. Будет какой-нибудь катаклизм, жара +45 и все включат кондиционеры, потребление вырастет и придётся делать отключения. И откл не тот салон КИА-Аллюра, они ж с президентом друзья - их не отключишь. А население. И словит МРЭТ весь негатив, ещё и по шапке получат: "А почему ты пошёл на уговоры и согласился?". Он не чиновник, кресла не меняет каждые 1,5-2 года для подстраховки, отвечать ему же вероятно и придётся.
Подстанции проектировались под более низкие мощности, грубо говоря в 1970-х были у людей в квартирах по 3-4 лампочки, холодильник и телевизор из нагрузки, а теперь потребление и без ввода новых объектов растёт - кондиционеры, посудомойки, обогреватели, бойлеры.
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