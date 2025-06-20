Отправлено: - 09:56

saba:

Скорее всего главный инженер правду говорит, только не может высказать! Вообще там можно смашахатить, там именно электрик нужен, но всё это будет незаконно

Цитата:Так автосалон уже построен!!! Что значит "незаконно"? Это же Казахстан!"- Мы соседи. Участок этот заброшенный. Там строительные компании вечно вываливали мусор — мы пытались с этим бороться, - сказал бизнесмен Даулетхан ДАРМЕНОВ."- это вообще враньё. Собачники туда ходили делать грязные дела, вот и весь "мусор". Предлагали там построить школу, детский сад или парк 2 дизайнера предлагали там сделать 2 года назад для микрорайона. Но интересы жителей на последнем месте как обычно.