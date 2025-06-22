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МИД Казахстана отреагировал на обострение конфликта на Ближнем Востоке
МИД Казахстана отреагировал на обострение конфликта на Ближнем Востоке
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52005
МИД Казахстана отреагировал на обострение конфликта на Ближнем Востоке
Отправлено: 22.06.25 - 18:17
В ведомстве отметили, что в результате последних военных акций США против Ирана "происходит стремительное ухудшение международной ситуации с опасными последствиями для безопасности государств, расположенных в нашей части мира".
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 45221
Re: МИД Казахстана отреагировал на обострение конфликта на...
Отправлено: 22.06.25 - 18:17
Казахстан ликует, нефть как там, поднялась нет?
Ну пару лишних миллиардиков бы не помешало заложить по карманам..
Ну пару лишних миллиардиков бы не помешало заложить по карманам..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 45221
Re: МИД Казахстана отреагировал на обострение конфликта на...
Отправлено: 22.06.25 - 18:37
Как сказал немецкий политик Мерц, Израиль делает за нас всю грязную работу..
Да, это совершенно верно.
Всем суннитам надоел их Аятолла и политика Ирана сегодня.
И мы просто обязаны радоваться вместе со всеми суннитскими монархиями, которые дают денег на войну с Ираном, чтобы он получил по полной.
Да, это совершенно верно.
Всем суннитам надоел их Аятолла и политика Ирана сегодня.
И мы просто обязаны радоваться вместе со всеми суннитскими монархиями, которые дают денег на войну с Ираном, чтобы он получил по полной.
Re: МИД Казахстана отреагировал на обострение конфликта на...
Отправлено: 22.06.25 - 21:44
Странам, застрявшим в средневековье, не положено иметь атом, ни мирный, ни военный.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18247
Re: МИД Казахстана отреагировал на обострение конфликта на...
Отправлено: 22.06.25 - 22:17
Цитата:
Согласен надо Россию тоже лишить ядерки
maxsaf:
Странам, застрявшим в средневековье, не положено иметь атом, ни мирный, ни военный.
Странам, застрявшим в средневековье, не положено иметь атом, ни мирный, ни военный.
Согласен надо Россию тоже лишить ядерки
МИД Казахстана отреагировал на обострение конфликта на Ближнем Востоке
Отправлено: 22.06.25 - 22:49
Цитата:
Давай, вперёд, и с песней
abaika95:
Согласен надо Россию тоже лишить ядерки
Согласен надо Россию тоже лишить ядерки
Давай, вперёд, и с песней
Re: МИД Казахстана отреагировал на обострение конфликта на...
Отправлено: 22.06.25 - 23:32
Цитата:
.....всё правильно европейцы придут с американцами да научат как надо жить отсталому Ирану,в Афгане,Ливии,Ираке народ счастлив и радуется беззаботной жизни,они теперь путешествуют по всему мир.......ты вот говоришь что Аятолла и политика надоела всем суннитам?Палестина суннитская а Иран шиитский и они помогают этим?Чёт ты за событиями не следишь или что то мягко сказать недопонимаешь...
111:
Как сказал немецкий политик Мерц, Израиль делает за нас всю грязную работу.. Да, это совершенно верно.
Как сказал немецкий политик Мерц, Израиль делает за нас всю грязную работу.. Да, это совершенно верно.
.....всё правильно европейцы придут с американцами да научат как надо жить отсталому Ирану,в Афгане,Ливии,Ираке народ счастлив и радуется беззаботной жизни,они теперь путешествуют по всему мир.......ты вот говоришь что Аятолла и политика надоела всем суннитам?Палестина суннитская а Иран шиитский и они помогают этим?Чёт ты за событиями не следишь или что то мягко сказать недопонимаешь...
Re: МИД Казахстана отреагировал на обострение конфликта на...
Отправлено: 22.06.25 - 23:37
Цитата:
.....не вздумай Абайка а кто нам будет АЭС строить,я не собираюсь по степи скакать и кизяк собирать как наши предки,да скота у нас столько нет.....
abaika95:
Согласен надо Россию тоже лишить ядерки
Согласен надо Россию тоже лишить ядерки
.....не вздумай Абайка а кто нам будет АЭС строить,я не собираюсь по степи скакать и кизяк собирать как наши предки,да скота у нас столько нет.....
МИД Казахстана отреагировал на обострение конфликта на Ближнем Востоке
Отправлено: 23.06.25 - 00:05
Цитата:
А это уже личная вина Абайки, не хочет развивать овцеводство, отказывается
родом из Шанхая2022:
да скота у нас столько нет.....
да скота у нас столько нет.....
А это уже личная вина Абайки, не хочет развивать овцеводство, отказывается
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8120
Re: МИД Казахстана отреагировал на обострение конфликта на...
Отправлено: 23.06.25 - 00:24
Цитата:
"...отряд не заметит потери бойца..."- Китай же есть- всегда заменит Россию, по крайней мере Токаев с Синцзинпином хорошо общается, пока.
родом из Шанхая2022:
кто нам будет АЭС строить,я
кто нам будет АЭС строить,я
"...отряд не заметит потери бойца..."- Китай же есть- всегда заменит Россию, по крайней мере Токаев с Синцзинпином хорошо общается, пока.
Re: МИД Казахстана отреагировал на обострение конфликта на...
Отправлено: 23.06.25 - 01:27
Цитата:
....у меня Китай вообще из головы выскочил,ну да мы сегодня многовекторные,я думаю лучше французы у них и коньяк да шампанское получше а про европейское качество и надёжность молчу.....
ACROS:
..отряд не заметит потери бойца..."- Китай же есть- всегда заменит Россию, по крайней мере Токаев с Синцзинпином хорошо общается, пока.
..отряд не заметит потери бойца..."- Китай же есть- всегда заменит Россию, по крайней мере Токаев с Синцзинпином хорошо общается, пока.
....у меня Китай вообще из головы выскочил,ну да мы сегодня многовекторные,я думаю лучше французы у них и коньяк да шампанское получше а про европейское качество и надёжность молчу.....
МИД Казахстана отреагировал на обострение конфликта на Ближнем Востоке
Отправлено: 23.06.25 - 01:40
Цитата:
Зато вы, с вашими территориями, у двухмиллиардного Китая из головы не выходите.
родом из Шанхая2022:
...у меня Китай вообще из головы выскочил
...у меня Китай вообще из головы выскочил
Зато вы, с вашими территориями, у двухмиллиардного Китая из головы не выходите.
Re: МИД Казахстана отреагировал на обострение конфликта на...
Отправлено: 23.06.25 - 01:48
Цитата:
.....ну да это как волк смотрит на бедную овечку и думает что сделать с тобой........а вообще честно говоря он уже делает
maxsaf:
Зато вы, с вашими территориями, у двухмиллиардного Китая из головы не выходите.
Зато вы, с вашими территориями, у двухмиллиардного Китая из головы не выходите.
.....ну да это как волк смотрит на бедную овечку и думает что сделать с тобой........а вообще честно говоря он уже делает
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18247
МИД Казахстана отреагировал на обострение конфликта на Ближнем Востоке
Отправлено: 23.06.25 - 09:38
Цитата:
зачем давать?
вон трамп есть и нетаньяху)
Цитата:
китайцы
они вон уже ушки навострили и си лично прискакал про аэс договариваться
Цитата:
а зачем твои предки приеховшие из россии сюда кизяк бегали собирали?
лес же вокруг костаная был)))
Цитата:
развивал
один овец в канаду убежал вот) Цитата:
а монголия выходит из головы у китая? или синьцзянь?)) китай полупустой, все население вдоль моря живет
зачем китаю еще пустые степи если свои девать некуда
китаю нужен рынок сбыта и только
maxsaf:
Давай, вперёд, и с песней
Давай, вперёд, и с песней
зачем давать?
вон трамп есть и нетаньяху)
Цитата:
родом из Шанхая2022:
.не вздумай Абайка а кто нам будет АЭС строить
.не вздумай Абайка а кто нам будет АЭС строить
китайцы
они вон уже ушки навострили и си лично прискакал про аэс договариваться
Цитата:
родом из Шанхая2022:
я не собираюсь по степи скакать и кизяк собирать как наши предки,да скота у нас столько нет....
я не собираюсь по степи скакать и кизяк собирать как наши предки,да скота у нас столько нет....
а зачем твои предки приеховшие из россии сюда кизяк бегали собирали?
лес же вокруг костаная был)))
Цитата:
maxsaf:
А это уже личная вина Абайки, не хочет развивать овцеводство, отказывается
А это уже личная вина Абайки, не хочет развивать овцеводство, отказывается
развивал
один овец в канаду убежал вот) Цитата:
maxsaf:
Зато вы, с вашими территориями, у двухмиллиардного Китая из головы не выходите.
Зато вы, с вашими территориями, у двухмиллиардного Китая из головы не выходите.
а монголия выходит из головы у китая? или синьцзянь?)) китай полупустой, все население вдоль моря живет
зачем китаю еще пустые степи если свои девать некуда
китаю нужен рынок сбыта и только
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