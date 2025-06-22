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≡ Вижу нарушения, пишу в «Общину». Супермаркет в Рудном поднимает цены... из-за жалоб общественников. Так ли это?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52004
Вижу нарушения, пишу в «Общину». Супермаркет в Рудном поднимает цены... из-за жалоб общественников. Так ли это?
Отправлено: 22.06.25 - 11:12
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Магазин «Светофор» в Рудном за два месяца получил семь протоколов об административных правонарушениях. За протоколами последовали крупные штрафы. Поводом стали обращения ОО «Sanyraq-Община». Торговая сеть посчитала, что объединение проводило общественный контроль с нарушениями. И обратилась в суд с просьбой признать эти действия незаконными.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2057
Re: Вижу нарушения, пишу в «Общину». Супермаркет в Рудном...
Отправлено: 23.06.25 - 01:35
#15
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........про туалетную бумагу это вообще жесть,честно говоря даже не думал что бумага которая туалетная имеет срок годности....маразм какой то....
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