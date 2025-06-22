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≡ «Хасенов против воображаемых знаков»: костанаец выиграл суд и намерен составить петицию за прекращение полицейского произвола
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52004
«Хасенов против воображаемых знаков»: костанаец выиграл суд и намерен составить петицию за прекращение полицейского произвола
Отправлено: 22.06.25 - 14:02
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Костанаец Бахтияр ХАСЕНОВ оспорил в суде предписания об уплате штрафа за выезд за «виртуальную» стоп-линию. Водитель уверен, что казахстанцы иногда вынужденно расплачиваются за сомнительные или мнимые правонарушения: «Виновата система, когда выгоднее заплатить штраф, чем добиваться справедливости».
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16707
Re: «Хасенов против воображаемых знаков»: костанаец выиграл суд...
Отправлено: 22.06.25 - 14:02
#1
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Цитата:
Виновата система, когда выгоднее заплатить штраф, чем добиваться справедливости».


Молодец. Мне тоже странный штраф приходил. Почему то в одну минуту сразу 5 конвертов. Шеф оплатил и высчитал с зп. Сказал хочешь езжай в Астану и добивайся справидливости. Тоесть мне надо брать отпуск неоплачиваемый из за 30000 тенге?

А вы молодец.

Я эти письма держу на память. Вон лежат в шкафу. Благодаря таким как вы может все таки на видут порядок с этими камерами
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45221
Re: «Хасенов против воображаемых знаков»: костанаец выиграл суд...
Отправлено: 22.06.25 - 14:20
#2
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Цитата:
причём «оплати сегодня со скидкой, и всё остальное с тебя спишется»

Узаконенное государственное вымогательство
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2057
Re: «Хасенов против воображаемых знаков»: костанаец выиграл суд...
Отправлено: 22.06.25 - 20:15
#3
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.....хорошо что у меня нет авто,штрафы не приходят сел на лисяпед и поехал полосы молосы всё равно,даже на грудь можно принять и ехать,пятую включу лисяпед поёт я еду...
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2057
Re: «Хасенов против воображаемых знаков»: костанаец выиграл суд...
Отправлено: 23.06.25 - 01:21
#4
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Цитата:
Vit:
Я эти письма держу на память. Вон лежат в шкафу


....в коммуняцкое время когда служили делали дембельский альбом а ты сделай штрафной альбом,когда состаришься возмёшь альбом и будешь внукам рассказывать как дедушка вот здесь ехал по улице Аль Фараби раньше при коммуняках она называлась Ленина а при царе до революции Большая и город назывался Николаевск там меня сфотографировали и дедушка заплатил такую сумму штрафа что мог купить вашему папе чупа чупс а так как надо было заплатить штраф этим нехорошим дяденькам ваш папа лишился чупа чупса....... :-) :-) :-)
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