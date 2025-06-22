Отправлено: - 01:21

Vit:

Я эти письма держу на память. Вон лежат в шкафу

Цитата:....в коммуняцкое время когда служили делали дембельский альбом а ты сделай штрафной альбом,когда состаришься возмёшь альбом и будешь внукам рассказывать как дедушка вот здесь ехал по улице Аль Фараби раньше при коммуняках она называлась Ленина а при царе до революции Большая и город назывался Николаевск там меня сфотографировали и дедушка заплатил такую сумму штрафа что мог купить вашему папе чупа чупс а так как надо было заплатить штраф этим нехорошим дяденькам ваш папа лишился чупа чупса.......