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≡ Вижу нарушения, пишу в «Общину». Супермаркет в Рудном поднимает цены... из-за жалоб общественников. Так ли это?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52004
Вижу нарушения, пишу в «Общину». Супермаркет в Рудном поднимает цены... из-за жалоб общественников. Так ли это?
Отправлено: 22.06.25 - 11:12
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Магазин «Светофор» в Рудном за два месяца получил семь протоколов об административных правонарушениях. За протоколами последовали крупные штрафы. Поводом стали обращения ОО «Sanyraq-Община». Торговая сеть посчитала, что объединение проводило общественный контроль с нарушениями. И обратилась в суд с просьбой признать эти действия незаконными.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2399
Re: Вижу нарушения, пишу в «Общину». Супермаркет в Рудном...
Отправлено: 22.06.25 - 11:12
#1
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Некто Сущенко на горшок сходить не может, если бумага просрочена (это вообще - КАК?)...
Печалька... :-(
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8120
Re: Вижу нарушения, пишу в «Общину». Супермаркет в Рудном...
Отправлено: 22.06.25 - 11:54
#2
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Цитата:
Skeptic:
если бумага просрочена (это вообще - КАК?)...


Раньше и "Правдой" и "Известиями" и "Политическое образованием" - подтирались и ничего- выросли как то и жопа чистая и кляуз не писали.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4430
Re: Вижу нарушения, пишу в «Общину». Супермаркет в Рудном...
Отправлено: 22.06.25 - 12:03
#3
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Мда, маразм крепчает. Какой им срок годности на туалетной бумаге или сахаре? Они не портятся, если хранить в сухом месте. Сахар при влажном хранении правда может в комок превратиться, но от этого не испортится. Да и по этим вопросам к производителю, откуда магазин может эти данные взять? Так же как и с какао, что трудно перевести самому, если так нужно, можно подумать по русски читать разучились. Да и потом, так же к производителю с такими вопросами. Не нравится - не покупайте. Брр, что за люди пошли?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16707
Вижу нарушения, пишу в «Общину». Супермаркет в Рудном поднимает цены... из-за жалоб общественников. Так ли это?
Отправлено: 22.06.25 - 12:06
#4
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Конечно продукты и бытовая химия в этих магазинах так себе :-x Но среди пластиковых изделий можно интересное выбрать. Ведра, тазики. Туалетную бумагу ну не знаю. Срок годности не когда не смотрел)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4430
Re: Вижу нарушения, пишу в «Общину». Супермаркет в Рудном...
Отправлено: 22.06.25 - 12:06
#5
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Ну закроют Светофор - разорился, скажем. И что, кому лучше от этого? Потом те же продукты с переводом и со сроком годности - в два раза дороже покупать. И возмущаться - дорого, помогите?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7610
Re: Вижу нарушения, пишу в «Общину». Супермаркет в Рудном...
Отправлено: 22.06.25 - 13:54
#6
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Люди с гнильцой в каждом дворе и не будет им покоя,пока свой духовный наполнитель не раскидают вокруг. Я много видел подобных людей, если даже их дети выросли алкоголиками,в этом виноват ближайщии магазин,но только ни сами родители которые распивали,курили, ругались и разборки устраивали на глазах детей
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45221
Re: Вижу нарушения, пишу в «Общину». Супермаркет в Рудном...
Отправлено: 22.06.25 - 14:17
#7
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Что это за такая община, которое беспокоится о качестве вытирания моей Жопы?
Ведь жопу не только вытирают, а и подмывают, тогда подайте в суд в Костанай Су или Рудненский Водоканал, которые подают некачественную воду для моего зада!
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2399
Re: Вижу нарушения, пишу в «Общину». Супермаркет в Рудном...
Отправлено: 22.06.25 - 21:28
#8
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Цитата:
Эл-починно:
Сахар при влажном хранении правда может в комок превратиться,

Было время, сахар мешками закупали. На варенье.
Так я не раз наблюдал, как он и в комок превращался, и потом снова сыпался свободно.
Всё зависит от влажности воздуха.
Влажный - комок, сухой - песок...
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2399
Re: Вижу нарушения, пишу в «Общину». Супермаркет в Рудном...
Отправлено: 22.06.25 - 21:29
#9
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Анекдот вспомнился... :lol:
"Как соль, тысячелетия лежавшая в месторождении, при попадании в упаковку получает срок хранения в один год?!"
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
941
Re: Вижу нарушения, пишу в «Общину». Супермаркет в Рудном...
Отправлено: 22.06.25 - 21:45
#10
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Молодец Сущенко! Так держать! Научись писать иски в суд на недобросовестных продавцов и других научи! Можно даже снизить цены на товар, если внимательно читать и требовать сертификат качества при продаже товара покупателю, при этом нужно знать номер телефона Департамента защиты прав потребителя! Также можно выявлять нарушения и при продаже лекарств из аптек! По закону о защите прав потребителей, продавец несет в первую очередь сам, а не поставщик! Поставщик продал товар покупателю, каковым является Светофор, а Светофор с этого момента перед покупателем несет материальную ответственность! Так что все правильно и законны действия покупателя Сущенко! Кто пользуется газетой, и рукой, тому некогда смотреть и читать, а тем более кто вообще не знает законы и не хочет знать, их вообще миллионы! Так и живем в "благополучии" и будем жить, если идти на поводу у горе-бизнесменов!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28039
Вижу нарушения, пишу в «Общину». Супермаркет в Рудном поднимает цены... из-за жалоб общественников. Так ли это?
Отправлено: 22.06.25 - 22:07
#11
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Конкуренты развлекаются, или кто-то решил отжать точку?))

[Исправлено: maxsaf, 22.06.2025 - 23:07]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18241
Re: Вижу нарушения, пишу в «Общину». Супермаркет в Рудном...
Отправлено: 22.06.25 - 22:24
#12
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Ниче не понял, гиньятов же сам председатель правления))) тоесть представитель организации по правам потребителей, и почему он в данном случае выступил за РОССИЙСКУЮ торговую сеть нарушающую права потребителей рудного? Может надо было скооперироваться с данными активными гражданами в отстаивании их интересов? А то выглядит как будто просто конкуренты друг с другом пытаются отношения выяснить кто из них лучше права потребителей защищает
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28039
Вижу нарушения, пишу в «Общину». Супермаркет в Рудном поднимает цены... из-за жалоб общественников. Так ли это?
Отправлено: 22.06.25 - 22:54
#13
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Цитата:
абике:
Сущенко

Цитата:
abaika95:
РОССИЙСКУЮ торговую сеть

Причины конфликта очевидны :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8120
Re: Вижу нарушения, пишу в «Общину». Супермаркет в Рудном...
Отправлено: 23.06.25 - 00:29
#14
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Цитата:
maxsaf:
кто-то решил отжать точку?))


Наверное и скорее всего - эта и есть ГЛАВНАЯ причина.
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