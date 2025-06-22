Re: Вижу нарушения, пишу в «Общину». Супермаркет в Рудном...

Отправлено: - 21:45

Молодец Сущенко! Так держать! Научись писать иски в суд на недобросовестных продавцов и других научи! Можно даже снизить цены на товар, если внимательно читать и требовать сертификат качества при продаже товара покупателю, при этом нужно знать номер телефона Департамента защиты прав потребителя! Также можно выявлять нарушения и при продаже лекарств из аптек! По закону о защите прав потребителей, продавец несет в первую очередь сам, а не поставщик! Поставщик продал товар покупателю, каковым является Светофор, а Светофор с этого момента перед покупателем несет материальную ответственность! Так что все правильно и законны действия покупателя Сущенко! Кто пользуется газетой, и рукой, тому некогда смотреть и читать, а тем более кто вообще не знает законы и не хочет знать, их вообще миллионы! Так и живем в "благополучии" и будем жить, если идти на поводу у горе-бизнесменов!