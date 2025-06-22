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≡ МИД Казахстана отреагировал на обострение конфликта на Ближнем Востоке
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52004
МИД Казахстана отреагировал на обострение конфликта на Ближнем Востоке
Отправлено: 22.06.25 - 18:17
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В ведомстве отметили, что в результате последних военных акций США против Ирана "происходит стремительное ухудшение международной ситуации с опасными последствиями для безопасности государств, расположенных в нашей части мира".
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45221
Re: МИД Казахстана отреагировал на обострение конфликта на...
Отправлено: 22.06.25 - 18:17
#1
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Казахстан ликует, нефть как там, поднялась нет?
Ну пару лишних миллиардиков бы не помешало заложить по карманам..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45221
Re: МИД Казахстана отреагировал на обострение конфликта на...
Отправлено: 22.06.25 - 18:37
#2
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Как сказал немецкий политик Мерц, Израиль делает за нас всю грязную работу..
Да, это совершенно верно.
Всем суннитам надоел их Аятолла и политика Ирана сегодня.
И мы просто обязаны радоваться вместе со всеми суннитскими монархиями, которые дают денег на войну с Ираном, чтобы он получил по полной.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28038
Re: МИД Казахстана отреагировал на обострение конфликта на...
Отправлено: 22.06.25 - 21:44
#3
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Странам, застрявшим в средневековье, не положено иметь атом, ни мирный, ни военный.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18241
Re: МИД Казахстана отреагировал на обострение конфликта на...
Отправлено: 22.06.25 - 22:17
#4
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Цитата:
maxsaf:
Странам, застрявшим в средневековье, не положено иметь атом, ни мирный, ни военный.

Согласен надо Россию тоже лишить ядерки
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28038
МИД Казахстана отреагировал на обострение конфликта на Ближнем Востоке
Отправлено: 22.06.25 - 22:49
#5
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Цитата:
abaika95:
Согласен надо Россию тоже лишить ядерки

Давай, вперёд, и с песней 8-)
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2053
Re: МИД Казахстана отреагировал на обострение конфликта на...
Отправлено: 22.06.25 - 23:32
#6
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Цитата:
111:
Как сказал немецкий политик Мерц, Израиль делает за нас всю грязную работу.. Да, это совершенно верно.

.....всё правильно европейцы придут с американцами да научат как надо жить отсталому Ирану,в Афгане,Ливии,Ираке народ счастлив и радуется беззаботной жизни,они теперь путешествуют по всему мир.......ты вот говоришь что Аятолла и политика надоела всем суннитам?Палестина суннитская а Иран шиитский и они помогают этим?Чёт ты за событиями не следишь или что то мягко сказать недопонимаешь...
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2053
Re: МИД Казахстана отреагировал на обострение конфликта на...
Отправлено: 22.06.25 - 23:37
#7
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Цитата:
abaika95:
Согласен надо Россию тоже лишить ядерки

.....не вздумай Абайка а кто нам будет АЭС строить,я не собираюсь по степи скакать и кизяк собирать как наши предки,да скота у нас столько нет.....
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28038
МИД Казахстана отреагировал на обострение конфликта на Ближнем Востоке
Отправлено: 23.06.25 - 00:05
#8
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
да скота у нас столько нет.....

А это уже личная вина Абайки, не хочет развивать овцеводство, отказывается :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8120
Re: МИД Казахстана отреагировал на обострение конфликта на...
Отправлено: 23.06.25 - 00:24
#9
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
кто нам будет АЭС строить,я


"...отряд не заметит потери бойца..."- Китай же есть- всегда заменит Россию, по крайней мере Токаев с Синцзинпином хорошо общается, пока.
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