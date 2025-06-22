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≡ Падения беспилотников в Казахстане: в МИД России сделали заявление
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52004
Падения беспилотников в Казахстане: в МИД России сделали заявление
Отправлено: 22.06.25 - 12:10
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сделала заявление о беспилотниках, замеченных на территории Казахстана. В России заявили, что речь идет об украинских БПЛА с "целью захода на территорию РФ".
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16707
Re: Падения беспилотников в Казахстане: в МИД России сделали...
Отправлено: 22.06.25 - 12:10
#1
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Кто то нас хочет лбами столкнуть. Да и много во всяких тиктоках провокаций.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45221
Re: Падения беспилотников в Казахстане: в МИД России сделали...
Отправлено: 22.06.25 - 12:47
#2
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Ну наше российское правительство постоянно врет, что мы пока поднесли казахам, те и делают вид что верят нам, а куда им собственно деваться?
У нас война, а на войне все средства запугивания хороши..
Раз сказали что это украинские, значит украинские!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4430
Re: Падения беспилотников в Казахстане: в МИД России сделали...
Отправлено: 22.06.25 - 13:44
#3
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Ну никогда такого не было - и вот опять. 8-)
Если всё правда, то вопросов много, к таможне, КНБ и прочим. Как они (беспилотники) проникли на территорию КЗ, кто запускал, кто организовал? Это вам не Январь 2022, тут посерьёзнее всё будет.
Цитата:
111:
У нас война, а на войне все средства запугивания хороши..

Какая у вас или у кого это у вас - война? Совсем кукук?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45221
Падения беспилотников в Казахстане: в МИД России сделали заявление
Отправлено: 22.06.25 - 14:09
#4
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Цитата:
Эл-починно:

Цитата:
Какая у вас или у кого это у вас - война?

У нас русских да, война, за которую ты стоишь горой.
И мои воюющие за русский мир племянники лишь подтверждают это.
Один даже погиб под Луганском..
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Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
238
Re: Падения беспилотников в Казахстане: в МИД России сделали...
Отправлено: 22.06.25 - 18:16
#5
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111- ты сам то почему из под тяжка постоянно разжигаешь? думаешь если вспыхнет успеешь растворится? Ошибаешься, такие как ты давно под колпаком у мюллера, и не только ты, поверь, дочиркаешься! :-P
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45221
Падения беспилотников в Казахстане: в МИД России сделали заявление
Отправлено: 22.06.25 - 18:28
#6
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Цитата:
ZanoZOV:
думаешь

Я ниче не думаю.
Лишь констатирую факты.
Пусть думают те, кто развязал эту бойню русских против русских.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28037
Re: Падения беспилотников в Казахстане: в МИД России сделали...
Отправлено: 22.06.25 - 21:39
#7
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Цитата:
Эл-починно:
Совсем кукук?

Я об этом и говорю, Саба не верит ))

Цитата:
ZanoZOV:
дочиркаешься!

Скорее бы уже
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28037
Re: Падения беспилотников в Казахстане: в МИД России сделали...
Отправлено: 22.06.25 - 21:41
#8
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Цитата:
111:
Ну наше российское правительство

Органы должны проверить, нет ли у него или членов семьи российских паспортов, ну и отправить на новую родину в случае наличия 8-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18241
Re: Падения беспилотников в Казахстане: в МИД России сделали...
Отправлено: 22.06.25 - 22:29
#9
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Закинул фотку в джипитишник

Он даже предпологать не стал сразу выдал

На изображении — беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с характерной треугольной формой крыла и хвостовой частью, типичной для иранского дрона-камикадзе Shahed-136. Признаки, по которым можно распознать Shahed-136: Дельтавидная форма корпуса и крыльев. Центральный фюзеляж с выраженным «горбом». Хвостовая часть с вертикальными стабилизаторами. Расположенный сзади толкающий винт (в данном случае он повреждён). Обтекаемый передний обтекатель (часто с взрывчаткой у дронов-камикадзе). Цвет — серый, типичный для военных БПЛА. Shahed-136 активно используется в современных конфликтах (в частности российскими войсками в Украине под обозначением «Герань-2»).


Ну и?))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18241
Re: Падения беспилотников в Казахстане: в МИД России сделали...
Отправлено: 22.06.25 - 22:32
#10
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Да вот и подтверждение
Шахед это иранский котрый Россия активно закупает
Тоесть Россия пульнула на нашу территорию свои дроны
И теперь нагло п**** врёт что это украинские долетели?)/
А откуда? С самого Киева, через Россию пролетели чтобы у нас упасть да?


[url=https://tverezo.info/post/177874]тыц[/u
rl]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28037
Падения беспилотников в Казахстане: в МИД России сделали заявление
Отправлено: 22.06.25 - 22:52
#11
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Цитата:
abaika95:
Тоесть Россия пульнула на нашу территорию свои дроны

Зачем? Посчитать, сколько русских осталось? :lol:
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