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Падения беспилотников в Казахстане: в МИД России сделали заявление
Падения беспилотников в Казахстане: в МИД России сделали заявление
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52004
Падения беспилотников в Казахстане: в МИД России сделали заявление
Отправлено: 22.06.25 - 12:10
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сделала заявление о беспилотниках, замеченных на территории Казахстана. В России заявили, что речь идет об украинских БПЛА с "целью захода на территорию РФ".
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16707
Re: Падения беспилотников в Казахстане: в МИД России сделали...
Отправлено: 22.06.25 - 12:10
Кто то нас хочет лбами столкнуть. Да и много во всяких тиктоках провокаций.
Re: Падения беспилотников в Казахстане: в МИД России сделали...
Отправлено: 22.06.25 - 12:47
Ну наше российское правительство постоянно врет, что мы пока поднесли казахам, те и делают вид что верят нам, а куда им собственно деваться?
У нас война, а на войне все средства запугивания хороши..
Раз сказали что это украинские, значит украинские!
У нас война, а на войне все средства запугивания хороши..
Раз сказали что это украинские, значит украинские!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 4430
Re: Падения беспилотников в Казахстане: в МИД России сделали...
Отправлено: 22.06.25 - 13:44
Ну никогда такого не было - и вот опять.
Если всё правда, то вопросов много, к таможне, КНБ и прочим. Как они (беспилотники) проникли на территорию КЗ, кто запускал, кто организовал? Это вам не Январь 2022, тут посерьёзнее всё будет.
Цитата:
Какая у вас или у кого это у вас - война? Совсем кукук?
Если всё правда, то вопросов много, к таможне, КНБ и прочим. Как они (беспилотники) проникли на территорию КЗ, кто запускал, кто организовал? Это вам не Январь 2022, тут посерьёзнее всё будет.
Цитата:
111:
У нас война, а на войне все средства запугивания хороши..
У нас война, а на войне все средства запугивания хороши..
Какая у вас или у кого это у вас - война? Совсем кукук?
Падения беспилотников в Казахстане: в МИД России сделали заявление
Отправлено: 22.06.25 - 14:09
Цитата:
Цитата:
У нас русских да, война, за которую ты стоишь горой.
И мои воюющие за русский мир племянники лишь подтверждают это.
Один даже погиб под Луганском..
Эл-починно:
Цитата:
Какая у вас или у кого это у вас - война?
У нас русских да, война, за которую ты стоишь горой.
И мои воюющие за русский мир племянники лишь подтверждают это.
Один даже погиб под Луганском..
Z
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.24
- Сообщений:
- 238
Re: Падения беспилотников в Казахстане: в МИД России сделали...
Отправлено: 22.06.25 - 18:16
111- ты сам то почему из под тяжка постоянно разжигаешь? думаешь если вспыхнет успеешь растворится? Ошибаешься, такие как ты давно под колпаком у мюллера, и не только ты, поверь, дочиркаешься!
Падения беспилотников в Казахстане: в МИД России сделали заявление
Отправлено: 22.06.25 - 18:28
Цитата:
Я ниче не думаю.
Лишь констатирую факты.
Пусть думают те, кто развязал эту бойню русских против русских.
ZanoZOV:
думаешь
думаешь
Я ниче не думаю.
Лишь констатирую факты.
Пусть думают те, кто развязал эту бойню русских против русских.
Re: Падения беспилотников в Казахстане: в МИД России сделали...
Отправлено: 22.06.25 - 21:39
Цитата:
Я об этом и говорю, Саба не верит ))
Цитата:
Скорее бы уже
Эл-починно:
Совсем кукук?
Совсем кукук?
Я об этом и говорю, Саба не верит ))
Цитата:
ZanoZOV:
дочиркаешься!
дочиркаешься!
Скорее бы уже
Re: Падения беспилотников в Казахстане: в МИД России сделали...
Отправлено: 22.06.25 - 21:41
Цитата:
Органы должны проверить, нет ли у него или членов семьи российских паспортов, ну и отправить на новую родину в случае наличия
111:
Ну наше российское правительство
Ну наше российское правительство
Органы должны проверить, нет ли у него или членов семьи российских паспортов, ну и отправить на новую родину в случае наличия
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18241
Re: Падения беспилотников в Казахстане: в МИД России сделали...
Отправлено: 22.06.25 - 22:29
Закинул фотку в джипитишник
Он даже предпологать не стал сразу выдал
На изображении — беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с характерной треугольной формой крыла и хвостовой частью, типичной для иранского дрона-камикадзе Shahed-136. Признаки, по которым можно распознать Shahed-136: Дельтавидная форма корпуса и крыльев. Центральный фюзеляж с выраженным «горбом». Хвостовая часть с вертикальными стабилизаторами. Расположенный сзади толкающий винт (в данном случае он повреждён). Обтекаемый передний обтекатель (часто с взрывчаткой у дронов-камикадзе). Цвет — серый, типичный для военных БПЛА. Shahed-136 активно используется в современных конфликтах (в частности российскими войсками в Украине под обозначением «Герань-2»).
Ну и?))
Он даже предпологать не стал сразу выдал
На изображении — беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с характерной треугольной формой крыла и хвостовой частью, типичной для иранского дрона-камикадзе Shahed-136. Признаки, по которым можно распознать Shahed-136: Дельтавидная форма корпуса и крыльев. Центральный фюзеляж с выраженным «горбом». Хвостовая часть с вертикальными стабилизаторами. Расположенный сзади толкающий винт (в данном случае он повреждён). Обтекаемый передний обтекатель (часто с взрывчаткой у дронов-камикадзе). Цвет — серый, типичный для военных БПЛА. Shahed-136 активно используется в современных конфликтах (в частности российскими войсками в Украине под обозначением «Герань-2»).
Ну и?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18241
Re: Падения беспилотников в Казахстане: в МИД России сделали...
Отправлено: 22.06.25 - 22:32
Да вот и подтверждение
Шахед это иранский котрый Россия активно закупает
Тоесть Россия пульнула на нашу территорию свои дроны
И теперь нагло п**** врёт что это украинские долетели?)/
А откуда? С самого Киева, через Россию пролетели чтобы у нас упасть да?
[url=https://tverezo.info/post/177874]тыц[/u
rl]
Шахед это иранский котрый Россия активно закупает
Тоесть Россия пульнула на нашу территорию свои дроны
И теперь нагло п**** врёт что это украинские долетели?)/
А откуда? С самого Киева, через Россию пролетели чтобы у нас упасть да?
[url=https://tverezo.info/post/177874]тыц[/u
rl]
Падения беспилотников в Казахстане: в МИД России сделали заявление
Отправлено: 22.06.25 - 22:52
Цитата:
Зачем? Посчитать, сколько русских осталось?
abaika95:
Тоесть Россия пульнула на нашу территорию свои дроны
Тоесть Россия пульнула на нашу территорию свои дроны
Зачем? Посчитать, сколько русских осталось?
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