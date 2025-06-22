Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Вижу нарушения, пишу в «Общину». Супермаркет в Рудном поднимает цены... из-за жалоб общественников. Так ли это?
Вижу нарушения, пишу в «Общину». Супермаркет в Рудном поднимает цены... из-за жалоб общественников. Так ли это?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52004
Вижу нарушения, пишу в «Общину». Супермаркет в Рудном поднимает цены... из-за жалоб общественников. Так ли это?
Отправлено: 22.06.25 - 11:12
Магазин «Светофор» в Рудном за два месяца получил семь протоколов об административных правонарушениях. За протоколами последовали крупные штрафы. Поводом стали обращения ОО «Sanyraq-Община». Торговая сеть посчитала, что объединение проводило общественный контроль с нарушениями. И обратилась в суд с просьбой признать эти действия незаконными.
Читать новость
Читать новость
Re: Вижу нарушения, пишу в «Общину». Супермаркет в Рудном...
Отправлено: 22.06.25 - 11:12
Некто Сущенко на горшок сходить не может, если бумага просрочена (это вообще - КАК?)...
Печалька...
Печалька...
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8118
Re: Вижу нарушения, пишу в «Общину». Супермаркет в Рудном...
Отправлено: 22.06.25 - 11:54
Цитата:
Раньше и "Правдой" и "Известиями" и "Политическое образованием" - подтирались и ничего- выросли как то и жопа чистая и кляуз не писали.
Skeptic:
если бумага просрочена (это вообще - КАК?)...
если бумага просрочена (это вообще - КАК?)...
Раньше и "Правдой" и "Известиями" и "Политическое образованием" - подтирались и ничего- выросли как то и жопа чистая и кляуз не писали.
Re: Вижу нарушения, пишу в «Общину». Супермаркет в Рудном...
Отправлено: 22.06.25 - 12:03
Мда, маразм крепчает. Какой им срок годности на туалетной бумаге или сахаре? Они не портятся, если хранить в сухом месте. Сахар при влажном хранении правда может в комок превратиться, но от этого не испортится. Да и по этим вопросам к производителю, откуда магазин может эти данные взять? Так же как и с какао, что трудно перевести самому, если так нужно, можно подумать по русски читать разучились. Да и потом, так же к производителю с такими вопросами. Не нравится - не покупайте. Брр, что за люди пошли?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16707
Вижу нарушения, пишу в «Общину». Супермаркет в Рудном поднимает цены... из-за жалоб общественников. Так ли это?
Отправлено: 22.06.25 - 12:06
Конечно продукты и бытовая химия в этих магазинах так себе Но среди пластиковых изделий можно интересное выбрать. Ведра, тазики. Туалетную бумагу ну не знаю. Срок годности не когда не смотрел)
Re: Вижу нарушения, пишу в «Общину». Супермаркет в Рудном...
Отправлено: 22.06.25 - 12:06
Ну закроют Светофор - разорился, скажем. И что, кому лучше от этого? Потом те же продукты с переводом и со сроком годности - в два раза дороже покупать. И возмущаться - дорого, помогите?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7610
Re: Вижу нарушения, пишу в «Общину». Супермаркет в Рудном...
Отправлено: 22.06.25 - 13:54
Люди с гнильцой в каждом дворе и не будет им покоя,пока свой духовный наполнитель не раскидают вокруг. Я много видел подобных людей, если даже их дети выросли алкоголиками,в этом виноват ближайщии магазин,но только ни сами родители которые распивали,курили, ругались и разборки устраивали на глазах детей
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 45221
Re: Вижу нарушения, пишу в «Общину». Супермаркет в Рудном...
Отправлено: 22.06.25 - 14:17
Что это за такая община, которое беспокоится о качестве вытирания моей Жопы?
Ведь жопу не только вытирают, а и подмывают, тогда подайте в суд в Костанай Су или Рудненский Водоканал, которые подают некачественную воду для моего зада!
Ведь жопу не только вытирают, а и подмывают, тогда подайте в суд в Костанай Су или Рудненский Водоканал, которые подают некачественную воду для моего зада!
Re: Вижу нарушения, пишу в «Общину». Супермаркет в Рудном...
Отправлено: 22.06.25 - 21:28
Цитата:
Было время, сахар мешками закупали. На варенье.
Так я не раз наблюдал, как он и в комок превращался, и потом снова сыпался свободно.
Всё зависит от влажности воздуха.
Влажный - комок, сухой - песок...
Эл-починно:
Сахар при влажном хранении правда может в комок превратиться,
Сахар при влажном хранении правда может в комок превратиться,
Было время, сахар мешками закупали. На варенье.
Так я не раз наблюдал, как он и в комок превращался, и потом снова сыпался свободно.
Всё зависит от влажности воздуха.
Влажный - комок, сухой - песок...
Re: Вижу нарушения, пишу в «Общину». Супермаркет в Рудном...
Отправлено: 22.06.25 - 21:29
Анекдот вспомнился...
"Как соль, тысячелетия лежавшая в месторождении, при попадании в упаковку получает срок хранения в один год?!"
"Как соль, тысячелетия лежавшая в месторождении, при попадании в упаковку получает срок хранения в один год?!"
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 941
Re: Вижу нарушения, пишу в «Общину». Супермаркет в Рудном...
Отправлено: 22.06.25 - 21:45
Молодец Сущенко! Так держать! Научись писать иски в суд на недобросовестных продавцов и других научи! Можно даже снизить цены на товар, если внимательно читать и требовать сертификат качества при продаже товара покупателю, при этом нужно знать номер телефона Департамента защиты прав потребителя! Также можно выявлять нарушения и при продаже лекарств из аптек! По закону о защите прав потребителей, продавец несет в первую очередь сам, а не поставщик! Поставщик продал товар покупателю, каковым является Светофор, а Светофор с этого момента перед покупателем несет материальную ответственность! Так что все правильно и законны действия покупателя Сущенко! Кто пользуется газетой, и рукой, тому некогда смотреть и читать, а тем более кто вообще не знает законы и не хочет знать, их вообще миллионы! Так и живем в "благополучии" и будем жить, если идти на поводу у горе-бизнесменов!
Вижу нарушения, пишу в «Общину». Супермаркет в Рудном поднимает цены... из-за жалоб общественников. Так ли это?
Отправлено: 22.06.25 - 22:07
Конкуренты развлекаются, или кто-то решил отжать точку?))
[Исправлено: maxsaf, 22.06.2025 - 23:07]
[Исправлено: maxsaf, 22.06.2025 - 23:07]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18241
Re: Вижу нарушения, пишу в «Общину». Супермаркет в Рудном...
Отправлено: 22.06.25 - 22:24
Ниче не понял, гиньятов же сам председатель правления))) тоесть представитель организации по правам потребителей, и почему он в данном случае выступил за РОССИЙСКУЮ торговую сеть нарушающую права потребителей рудного? Может надо было скооперироваться с данными активными гражданами в отстаивании их интересов? А то выглядит как будто просто конкуренты друг с другом пытаются отношения выяснить кто из них лучше права потребителей защищает
Вижу нарушения, пишу в «Общину». Супермаркет в Рудном поднимает цены... из-за жалоб общественников. Так ли это?
Отправлено: 22.06.25 - 22:54
Цитата:
Цитата:
Причины конфликта очевидны
абике:
Сущенко
Сущенко
Цитата:
abaika95:
РОССИЙСКУЮ торговую сеть
РОССИЙСКУЮ торговую сеть
Причины конфликта очевидны
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 55, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 55
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать