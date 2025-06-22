Отправлено: - 23:32

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Как сказал немецкий политик Мерц, Израиль делает за нас всю грязную работу.. Да, это совершенно верно.

Цитата:.....всё правильно европейцы придут с американцами да научат как надо жить отсталому Ирану,в Афгане,Ливии,Ираке народ счастлив и радуется беззаботной жизни,они теперь путешествуют по всему мир.......ты вот говоришь что Аятолла и политика надоела всем суннитам?Палестина суннитская а Иран шиитский и они помогают этим?Чёт ты за событиями не следишь или что то мягко сказать недопонимаешь...