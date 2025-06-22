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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.06.25 - 14:24
Цитата:
Цитата:
Было бы классно, чтобы Иран ответил хорошо и по полной, закрыл бы там этот пролив, нефть по сотке, война ..
Эх , я как Путин, люблю такую движуху.,
Vit:
Цитата:
Они говорят не реально скалы пробить.
Было бы классно, чтобы Иран ответил хорошо и по полной, закрыл бы там этот пролив, нефть по сотке, война ..
Эх , я как Путин, люблю такую движуху.,
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.06.25 - 14:25
Там хоть не позорятся США и евреи, воюют не со своими народами, как мы русские убиваем русских в Украине, там война честная
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.06.25 - 15:41
Проснулся, опять про евреев? Марик Виталий привет!!!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.06.25 - 16:06
Цитата:
saba:Салам дос. Рад тебя слышать в здравии и здоровье.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.06.25 - 18:07
Цитата:
Прикольно, как Евреи дрючат друга России Иран, а в самой России еврей Соловьев загнобил русского туляка героя Полынкова..
И евреи во власти, такие как Кириенко, да и других полно, гонят русских пацанов убивать русских в Украину..
Вот ведь как бывает.
saba:
Проснулся, опять про евреев
Проснулся, опять про евреев
Прикольно, как Евреи дрючат друга России Иран, а в самой России еврей Соловьев загнобил русского туляка героя Полынкова..
И евреи во власти, такие как Кириенко, да и других полно, гонят русских пацанов убивать русских в Украину..
Вот ведь как бывает.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.06.25 - 18:08
Цитата:
Всегда рад слышать тебя!
Vit:
Салам
Салам
Всегда рад слышать тебя!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.06.25 - 18:11
Цитата:
И тебя тоже Мереке! Хотелось бы не по плохому поводу!
111:
еврей
еврей
И тебя тоже Мереке! Хотелось бы не по плохому поводу!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.06.25 - 18:16
-------***У нас выпускной был , настоящая блат хата, девчонки нажирались водки и агдама или как там его, и носились со своими приколами, как потерять девственность еще в школе, все происходило в комнатах где на физре переодеваются..И это 1987.А говорили секса в СССР не было..***
«Кто про что, а вшивый про баню» — это поговорка, которая обозначает навязчивую тему в чьих-либо разговорах.
----
«Кто про что, а вшивый про баню» — это поговорка, которая обозначает навязчивую тему в чьих-либо разговорах.
----
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.06.25 - 18:30
Цитата:
Да нормально, сейчас Макс придет и гоняться за мной будет с Гогой, и их приятно слышать будет
saba:
И тебя тоже Мереке!
И тебя тоже Мереке!
Да нормально, сейчас Макс придет и гоняться за мной будет с Гогой, и их приятно слышать будет
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.06.25 - 18:46
Цитата:
----На фиг ты мне сдался .Сексуально озабоченный .
111:
с Гогой
с Гогой
----На фиг ты мне сдался .Сексуально озабоченный .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.06.25 - 19:03
Цитата:
Как в том анегдоте..
Абрам спрашивает жену, Где ты задержалась сегодня, Сара?
- На профсоюзном собрании. Сидела рядом с Мойшей, так он рассказал такой смешной анекдот, что я чуть с кровати не упала!
Так вот, я чуть тоже сейчас не упал.
Гога:
На фиг ты мне сдался .
На фиг ты мне сдался .
Как в том анегдоте..
Абрам спрашивает жену, Где ты задержалась сегодня, Сара?
- На профсоюзном собрании. Сидела рядом с Мойшей, так он рассказал такой смешной анекдот, что я чуть с кровати не упала!
Так вот, я чуть тоже сейчас не упал.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.06.25 - 19:17
Из личного. Студенческие годы. Порбатывал у иволги. Начальник охраны, ну такая шакальная рожа. Мне говорит. Розинов решил устроить битву. Я ему. Я то у причём.?. Он хочет телехронителя замутить.. Ладно я пойду на вашу битву. Только из спортивного интереса. Бились не сильно. Первое место занял какой-то боксер. Я третий. Видиокасета по всему городу гуляла как я уложил.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.06.25 - 19:22
Продолжение. Познакомимся. С красивой девушкой. Сняли кафе. Сидим отдыхем. Подходят какие-то местные "бандиты" че надо вам ребята.? Они мы короче тут полоенцы. Хм. Идите домой к маме. Скорей всего так будет вам лучше.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.06.25 - 19:23
Цитата:
---Не Емельяненко случайно ?
Vit:
Начальник охраны
Начальник охраны
---Не Емельяненко случайно ?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.06.25 - 19:24
Цитата:
----Не дай бог , совсем голову повредишь
111:
я чуть с кровати не упала!
я чуть с кровати не упала!
----Не дай бог , совсем голову повредишь
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