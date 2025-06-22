НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 499 из 500«1...497498499500»
Ответить Новый топик
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45221
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.06.25 - 14:24
#7471
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Цитата:
Они говорят не реально скалы пробить.

Было бы классно, чтобы Иран ответил хорошо и по полной, закрыл бы там этот пролив, нефть по сотке, война ..
Эх , я как Путин, люблю такую движуху.,
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45221
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.06.25 - 14:25
#7472
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там хоть не позорятся США и евреи, воюют не со своими народами, как мы русские убиваем русских в Украине, там война честная
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8190
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.06.25 - 15:41
#7473
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проснулся, опять про евреев? Марик Виталий привет!!!
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16707
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.06.25 - 16:06
#7474
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Салам дос. Рад тебя слышать в здравии и здоровье.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45221
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.06.25 - 18:07
#7475
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Проснулся, опять про евреев

Прикольно, как Евреи дрючат друга России Иран, а в самой России еврей Соловьев загнобил русского туляка героя Полынкова..
И евреи во власти, такие как Кириенко, да и других полно, гонят русских пацанов убивать русских в Украину..
Вот ведь как бывает.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8190
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.06.25 - 18:08
#7476
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Салам

Всегда рад слышать тебя!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8190
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.06.25 - 18:11
#7477
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
еврей

И тебя тоже Мереке! Хотелось бы не по плохому поводу!
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12029
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.06.25 - 18:16
#7478
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
-------***У нас выпускной был , настоящая блат хата, девчонки нажирались водки и агдама или как там его, и носились со своими приколами, как потерять девственность еще в школе, все происходило в комнатах где на физре переодеваются..И это 1987.А говорили секса в СССР не было..***

«Кто про что, а вшивый про баню» — это поговорка, которая обозначает навязчивую тему в чьих-либо разговорах.
----
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45221
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.06.25 - 18:30
#7479
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
И тебя тоже Мереке!

Да нормально, сейчас Макс придет и гоняться за мной будет с Гогой, и их приятно слышать будет :-)
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12029
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.06.25 - 18:46
#7480
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
с Гогой

----На фиг ты мне сдался .Сексуально озабоченный . :lol: :lol: ;-)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45221
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.06.25 - 19:03
#7481
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
На фиг ты мне сдался .

Как в том анегдоте..

Абрам спрашивает жену, Где ты задержалась сегодня, Сара?
- На профсоюзном собрании. Сидела рядом с Мойшей, так он рассказал такой смешной анекдот, что я чуть с кровати не упала!

Так вот, я чуть тоже сейчас не упал.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16707
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.06.25 - 19:17
#7482
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из личного. Студенческие годы. Порбатывал у иволги. Начальник охраны, ну такая шакальная рожа. Мне говорит. Розинов решил устроить битву. Я ему. Я то у причём.?. Он хочет телехронителя замутить.. Ладно я пойду на вашу битву. Только из спортивного интереса. Бились не сильно. Первое место занял какой-то боксер. Я третий. Видиокасета по всему городу гуляла как я уложил.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16707
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.06.25 - 19:22
#7483
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Продолжение. Познакомимся. С красивой девушкой. Сняли кафе. Сидим отдыхем. Подходят какие-то местные "бандиты" че надо вам ребята.? Они мы короче тут полоенцы. Хм. Идите домой к маме. Скорей всего так будет вам лучше.
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12029
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.06.25 - 19:23
#7484
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Начальник охраны

---Не Емельяненко случайно ?
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12029
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.06.25 - 19:24
#7485
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
я чуть с кровати не упала!

----Не дай бог , совсем голову повредишь :lol: :lol: :lol:
Профайл
Страница 499 из 500«1...497498499500»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: Гога

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS