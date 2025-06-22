Re: МИД Казахстана отреагировал на обострение конфликта на...

Отправлено: - 18:37

Как сказал немецкий политик Мерц, Израиль делает за нас всю грязную работу..

Да, это совершенно верно.

Всем суннитам надоел их Аятолла и политика Ирана сегодня.

И мы просто обязаны радоваться вместе со всеми суннитскими монархиями, которые дают денег на войну с Ираном, чтобы он получил по полной.