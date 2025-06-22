Флуд и оффтопик (часть 9)

Отправлено: - 18:16

-------***У нас выпускной был , настоящая блат хата, девчонки нажирались водки и агдама или как там его, и носились со своими приколами, как потерять девственность еще в школе, все происходило в комнатах где на физре переодеваются..И это 1987.А говорили секса в СССР не было..***



«Кто про что, а вшивый про баню» — это поговорка, которая обозначает навязчивую тему в чьих-либо разговорах.

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