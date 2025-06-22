Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Вижу нарушения, пишу в «Общину». Супермаркет в Рудном поднимает цены... из-за жалоб общественников. Так ли это?
Вижу нарушения, пишу в «Общину». Супермаркет в Рудном поднимает цены... из-за жалоб общественников. Так ли это?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 55, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 55
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать