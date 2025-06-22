Re: Вижу нарушения, пишу в «Общину». Супермаркет в Рудном...

Отправлено: - 12:03

Мда, маразм крепчает. Какой им срок годности на туалетной бумаге или сахаре? Они не портятся, если хранить в сухом месте. Сахар при влажном хранении правда может в комок превратиться, но от этого не испортится. Да и по этим вопросам к производителю, откуда магазин может эти данные взять? Так же как и с какао, что трудно перевести самому, если так нужно, можно подумать по русски читать разучились. Да и потом, так же к производителю с такими вопросами. Не нравится - не покупайте. Брр, что за люди пошли?