Отправлено: - 14:09

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Какая у вас или у кого это у вас - война?

Цитата:Цитата:У нас русских да, война, за которую ты стоишь горой.И мои воюющие за русский мир племянники лишь подтверждают это.Один даже погиб под Луганском..