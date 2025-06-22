Отправлено: - 14:02

Виновата система, когда выгоднее заплатить штраф, чем добиваться справедливости».

Цитата:Молодец. Мне тоже странный штраф приходил. Почему то в одну минуту сразу 5 конвертов. Шеф оплатил и высчитал с зп. Сказал хочешь езжай в Астану и добивайся справидливости. Тоесть мне надо брать отпуск неоплачиваемый из за 30000 тенге?А вы молодец.Я эти письма держу на память. Вон лежат в шкафу. Благодаря таким как вы может все таки на видут порядок с этими камерами