Отправлено: - 12:59

ACROS:

Заключаем пари:

1) НАЛАДИТ как наладил интернет даже лучше чем у японцев,

2) Даже если и не наладит, то

3) НАЛАДИТ с помощью китайцев

4) Как Токаев наладил ЛРТ с помощью китайцев

5) Так что выходит:- по любому НАЛАДИТ.

6) Лишь бы были живы и здоровы - КИТАЙЦЫ.

maxsaf:

Наладить - это пол-дела. Дальше идёт KPI и ROI. Возврат инвестиций обязателен, иначе проект убыточный (деньги на ветер). А без достаточной эффективности о возврате можно забыть. В современном мире IT изменения происходят слишком быстро, намного опережая разумные сроки возврата инвестиций, во многом благодаря хайпу и геометрической прогрессии развития. Грубо говоря, пока ваш супер компьютер научится одну задачу решать - обычный современный телефон сможет таких задач с десяток решить. Современный телефон по производительности сейчас равен мощному компьютерному кластеру несколько лет назад. Поэтому оборудование для вашего суперкомпьютера устареет быстрее, чем вы его будете внедрять.

[Исправлено: Kairat stayer, 22.06.2025 - 14:01]

Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и прекрасного настроения!Цитата:Цитата:Пока некоторые считают, что телефон мощнее суперкомпа, мы давно собрали международную команду, которая не обсуждает KPI, ROI и.т.д. она создаёт его.