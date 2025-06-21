Кому будет доступен суперкомпьютер, который планируют запустить в ближайшие дни в Казахстане?
Отправлено: 21.06.25 - 18:02
Запуск анонсировал председатель правления АО «Казахтелеком», экс-глава Минцифры Казахстана Багдат Мусин. Суперкомпьютер позволит предсказывать техногенные аварии, дорожный трафик в городах и самостоятельно запускать ИИ-продукты, не полагаясь на зарубежные серверы.
Очередной цементный завод в итоге получится Кстати, что-то не видно на местном рынке нашего цемента, купил пять мешков самого дешевого по 2500,оказался семейским, другие подороже были,но к моему удивлению искомого не оказались
Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и прекрасного настроения!
Цитата:
ACROS: Заключаем пари: 1) НАЛАДИТ как наладил интернет даже лучше чем у японцев, 2) Даже если и не наладит, то 3) НАЛАДИТ с помощью китайцев 4) Как Токаев наладил ЛРТ с помощью китайцев 5) Так что выходит:- по любому НАЛАДИТ. 6) Лишь бы были живы и здоровы - КИТАЙЦЫ.
Цитата:
maxsaf: Наладить - это пол-дела. Дальше идёт KPI и ROI. Возврат инвестиций обязателен, иначе проект убыточный (деньги на ветер). А без достаточной эффективности о возврате можно забыть. В современном мире IT изменения происходят слишком быстро, намного опережая разумные сроки возврата инвестиций, во многом благодаря хайпу и геометрической прогрессии развития. Грубо говоря, пока ваш супер компьютер научится одну задачу решать - обычный современный телефон сможет таких задач с десяток решить. Современный телефон по производительности сейчас равен мощному компьютерному кластеру несколько лет назад. Поэтому оборудование для вашего суперкомпьютера устареет быстрее, чем вы его будете внедрять.
Пока некоторые считают, что телефон мощнее суперкомпа, мы давно собрали международную команду, которая не обсуждает KPI, ROI и.т.д. она создаёт его.
Сейчас посетителей на этом форуме: 80, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 80
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать