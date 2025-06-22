Re: Падения беспилотников в Казахстане: в МИД России сделали...

Отправлено: - 12:47

Ну наше российское правительство постоянно врет, что мы пока поднесли казахам, те и делают вид что верят нам, а куда им собственно деваться?

У нас война, а на войне все средства запугивания хороши..

Раз сказали что это украинские, значит украинские!