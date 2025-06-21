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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8116
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.06.25 - 21:42
#7441
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Цитата:
maxsaf:
чтобы редакция не перевозбудилась


Я про что и говорю.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28028
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.06.25 - 21:50
#7442
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Цитата:
ACROS:
Я про что и говорю.

Ну крем я вам объяснил.
Можете объяснить мне это?
Цитата:
111:
Святые как доски.

:lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8187
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.06.25 - 22:18
#7443
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Цитата:
ACROS:
кто то не помню, сказал: - "...война - это продолжение той же политики где

Я тоже не помню, просто я всегда против войны во всех её проявлениях!
А так любите Вы Аллу Борисовна, я её не очень люблю, больше по року, но признаю её талант!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45196
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.06.25 - 00:32
#7444
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Святые как доски.

Странно..
Говорю ты не знаешь нашего русского менталитета, потому что ты не только украинец, а еще плюс канадец.
Все ведь просто с этими досками, бревнами и тд..
Только надо не путать пьяный в доску или лежит как Святая доска..
И там и там значения разные, хотя одно и тоже практически.
Это как ответить на предложение заняться сексом-Да нет..
Так это Да или это Нет?
У тебя голову от такого просто отрывает..
Что тебе впрочем так же не понять..
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4303
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.06.25 - 00:33
#7445
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Цитата:
saba:
Цитата: ACROS: кто то не помню, сказал: - "...война - это продолжение той же политики где

Я тоже не помню,


Карл фон Клаузевиц это сказал, прусский военный теоретик:"Война есть продолжение политики, только иными средствами".
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4303
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.06.25 - 00:35
#7446
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Цитата:
maxsaf:
Цитата: 111: Святые как доски..

Веселые как шифер.



:lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12024
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.06.25 - 02:05
#7447
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Цитата:
111:
Что тебе впрочем так же не понять..

----Без грушевого этого точно не понять :lol: :lol: :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12024
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.06.25 - 02:26
#7448
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----19 и 20 июня над территорией Казахстана был зафиксирован полет нескольких десятков беспилотников ВСУ.---Марик ????Что это ???
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28028
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.06.25 - 03:01
#7449
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Цитата:
111:
Говорю ты не знаешь нашего русского менталитета,

Не смеши: где ты, и где русский менталитет))Цитата:
111:
лежит как Святая доска

Сам выдумал чушь какую-то, и доволен как слон)) не жираф, не бегемот, слон :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8116
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.06.25 - 07:42
#7450
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Цитата:
Гога:
территорией Казахстана был зафиксирован полет нескольких десятков беспилотников ВСУ


Может это агродроны - проводящие химпрополку посевов от сорняков ??
Сейчас много стало предложении обработки посевов именно таким способом.
Но, что то дорого заряжают: - в районе 4 000 тенге за один гектар.
Наземка дешевле:- 1 000 тенге/га.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16689
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.06.25 - 09:18
#7451
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Цитата:
ACROS:
Цитата:
Гога:
На границе я видел как наши погранцы запускают дроны. Может это про них люди говорят. Зашугали всех щас этими дронами. Ну я своим глазами видел. Наши это проверяют границу.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8187
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.06.25 - 09:21
#7452
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Чё то я начинаю склоняться к безумным идеям Аблязова! Неуютно становится!
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