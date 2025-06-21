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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8116
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.06.25 - 21:42
Цитата:
Я про что и говорю.
maxsaf:
чтобы редакция не перевозбудилась
чтобы редакция не перевозбудилась
Я про что и говорю.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.06.25 - 21:50
Цитата:
Ну крем я вам объяснил.
Можете объяснить мне это?
Цитата:
ACROS:
Я про что и говорю.
Я про что и говорю.
Ну крем я вам объяснил.
Можете объяснить мне это?
Цитата:
111:
Святые как доски.
Святые как доски.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 8187
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.06.25 - 22:18
Цитата:
Я тоже не помню, просто я всегда против войны во всех её проявлениях!
А так любите Вы Аллу Борисовна, я её не очень люблю, больше по року, но признаю её талант!
ACROS:
кто то не помню, сказал: - "...война - это продолжение той же политики где
кто то не помню, сказал: - "...война - это продолжение той же политики где
Я тоже не помню, просто я всегда против войны во всех её проявлениях!
А так любите Вы Аллу Борисовна, я её не очень люблю, больше по року, но признаю её талант!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 45196
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.06.25 - 00:32
Цитата:
Цитата:
Странно..
Говорю ты не знаешь нашего русского менталитета, потому что ты не только украинец, а еще плюс канадец.
Все ведь просто с этими досками, бревнами и тд..
Только надо не путать пьяный в доску или лежит как Святая доска..
И там и там значения разные, хотя одно и тоже практически.
Это как ответить на предложение заняться сексом-Да нет..
Так это Да или это Нет?
У тебя голову от такого просто отрывает..
Что тебе впрочем так же не понять..
maxsaf:
Цитата:
Святые как доски.
Странно..
Говорю ты не знаешь нашего русского менталитета, потому что ты не только украинец, а еще плюс канадец.
Все ведь просто с этими досками, бревнами и тд..
Только надо не путать пьяный в доску или лежит как Святая доска..
И там и там значения разные, хотя одно и тоже практически.
Это как ответить на предложение заняться сексом-Да нет..
Так это Да или это Нет?
У тебя голову от такого просто отрывает..
Что тебе впрочем так же не понять..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.06.25 - 00:33
Цитата:
Карл фон Клаузевиц это сказал, прусский военный теоретик:"Война есть продолжение политики, только иными средствами".
saba:
Цитата: ACROS: кто то не помню, сказал: - "...война - это продолжение той же политики где
Я тоже не помню,
Цитата: ACROS: кто то не помню, сказал: - "...война - это продолжение той же политики где
Я тоже не помню,
Карл фон Клаузевиц это сказал, прусский военный теоретик:"Война есть продолжение политики, только иными средствами".
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.06.25 - 00:35
Цитата:
maxsaf:
Цитата: 111: Святые как доски..
Веселые как шифер.
Цитата: 111: Святые как доски..
Веселые как шифер.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.06.25 - 02:05
Цитата:
----Без грушевого этого точно не понять
111:
Что тебе впрочем так же не понять..
Что тебе впрочем так же не понять..
----Без грушевого этого точно не понять
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.06.25 - 02:26
----19 и 20 июня над территорией Казахстана был зафиксирован полет нескольких десятков беспилотников ВСУ.---Марик ????Что это ???
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.06.25 - 03:01
Цитата:
Не смеши: где ты, и где русский менталитет))Цитата:
Сам выдумал чушь какую-то, и доволен как слон)) не жираф, не бегемот, слон
111:
Говорю ты не знаешь нашего русского менталитета,
Говорю ты не знаешь нашего русского менталитета,
Не смеши: где ты, и где русский менталитет))Цитата:
111:
лежит как Святая доска
лежит как Святая доска
Сам выдумал чушь какую-то, и доволен как слон)) не жираф, не бегемот, слон
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8116
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.06.25 - 07:42
Цитата:
Может это агродроны - проводящие химпрополку посевов от сорняков ??
Сейчас много стало предложении обработки посевов именно таким способом.
Но, что то дорого заряжают: - в районе 4 000 тенге за один гектар.
Наземка дешевле:- 1 000 тенге/га.
Гога:
территорией Казахстана был зафиксирован полет нескольких десятков беспилотников ВСУ
территорией Казахстана был зафиксирован полет нескольких десятков беспилотников ВСУ
Может это агродроны - проводящие химпрополку посевов от сорняков ??
Сейчас много стало предложении обработки посевов именно таким способом.
Но, что то дорого заряжают: - в районе 4 000 тенге за один гектар.
Наземка дешевле:- 1 000 тенге/га.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16689
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.06.25 - 09:18
Цитата:
ACROS:Цитата:
Гога:На границе я видел как наши погранцы запускают дроны. Может это про них люди говорят. Зашугали всех щас этими дронами. Ну я своим глазами видел. Наши это проверяют границу.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 8187
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.06.25 - 09:21
Чё то я начинаю склоняться к безумным идеям Аблязова! Неуютно становится!
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