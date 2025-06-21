Отправлено: - 22:18

ACROS:

кто то не помню, сказал: - "...война - это продолжение той же политики где

Цитата:Я тоже не помню, просто я всегда против войны во всех её проявлениях!А так любите Вы Аллу Борисовна, я её не очень люблю, больше по року, но признаю её талант!