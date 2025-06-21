Отправлено: - 00:04

maxsaf:

Возврат инвестиций обязателен, иначе проект убыточный (деньги на ветер).

maxsaf:

вашего суперкомпьютера

Цитата:Не удивили: - думаю нашим властям похер, как и в случае с ЛРТ- убыточно это или нет. И для них- деньги на ветер- привычное дело, тем более это не их деньги. Главное для них: - ОСВОЕНИЕ и ИМИДЖ.Цитата:Котлеты и мухи- отдельно.Не для моего суперкомпа - для суперкомпа казахских властей.