НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Кому будет доступен суперкомпьютер, который планируют запустить в ближайшие дни в Казахстане?
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51996
Кому будет доступен суперкомпьютер, который планируют запустить в ближайшие дни в Казахстане?
Отправлено: 21.06.25 - 18:02
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Запуск анонсировал председатель правления АО «Казахтелеком», экс-глава Минцифры Казахстана Багдат Мусин. Суперкомпьютер позволит предсказывать техногенные аварии, дорожный трафик в городах и самостоятельно запускать ИИ-продукты, не полагаясь на зарубежные серверы.

Читать новость

Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4427
Кому будет доступен суперкомпьютер, который планируют запустить в ближайшие дни в Казахстане?
Отправлено: 21.06.25 - 22:04
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:lol:
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8116
Re: Кому будет доступен суперкомпьютер, который планируют...
Отправлено: 22.06.25 - 00:04
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Возврат инвестиций обязателен, иначе проект убыточный (деньги на ветер).


Не удивили: - думаю нашим властям похер, как и в случае с ЛРТ- убыточно это или нет. И для них- деньги на ветер- привычное дело, тем более это не их деньги. Главное для них: - ОСВОЕНИЕ и ИМИДЖ.

Цитата:
maxsaf:
вашего суперкомпьютера


Котлеты и мухи- отдельно.
Не для моего суперкомпа - для суперкомпа казахских властей.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7609
Re: Кому будет доступен суперкомпьютер, который планируют...
Отправлено: 22.06.25 - 06:03
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередной цементный завод в итоге получится
Кстати, что-то не видно на местном рынке нашего цемента, купил пять мешков самого дешевого по 2500,оказался семейским, другие подороже были,но к моему удивлению искомого не оказались
Профайл Посетить вебсайт
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8184
Re: Кому будет доступен суперкомпьютер, который планируют...
Отправлено: 22.06.25 - 08:21
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
КВАСНОМ

Я скажу так, я квасной патриот! Я в глаза не видел и не слышал про этот цементный завод, но я вижу, что Казахстан развивается.
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: saba

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS