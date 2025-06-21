НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Народный гаишник»: Паркуются прямо на «зебре»
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51996
«Народный гаишник»: Паркуются прямо на «зебре»
Отправлено: 21.06.25 - 10:56
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Оригинальная конструкция перекрестка провоцирует водителей нарушать ПДД, оставляя свои авто прямо на перекрестке для стоянки, перекрывая обзорность, - сообщает «НГ» житель Костаная Павел МИРОНЧИК. - Водители, едущие по ул. Касымханова, практически не могут видеть транспорт, движущийся по ул. Пушкина, рискуя получить удар в правый бок.
Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16687
Re: «Народный гаишник»: Паркуются прямо на «зебре»
Отправлено: 21.06.25 - 10:56
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Удивительные вещи происходят. Еду не кого не трогаю.. Круиз стоит. Оста6авлеваен экипаж., я им салам. Они мне вы у вас привышение. Ого сума сойти. И? Показывайте ваш. Он такой вот смотрите. Ого а теперь смотрим мой, там все печатает. Тут написано что 70 км. Че будем делать? Взятку или я поехал? :lol:
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1703
Re: «Народный гаишник»: Паркуются прямо на «зебре»
Отправлено: 21.06.25 - 11:05
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там же салон красоты! Блондинкам,вообще-то,можно на зебрах парковаться :lol:
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16687
«Народный гаишник»: Паркуются прямо на «зебре»
Отправлено: 21.06.25 - 11:15
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Караганда ремонт. Дороги. Жёлтые полоски. Я пересёк.. Ну конечно че меня встретили. Они. Лишение или[ас думают.. Я им у меня сегодня день рождения. Поэтому за эту полосу жолтую вы мне деньги должны)
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8115
«Народный гаишник»: Паркуются прямо на «зебре»
Отправлено: 21.06.25 - 11:54
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Взятку или я поехал?

Цитата:
Vit:
Они. Лишение или[ас думают.


Вит- в обеих случаях мне интересно: - чем же всё закончились эти случаи: - дали взятку или они вас лишили??

Вы как то пишите:- без определнного КОНЦА ?
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16687
«Народный гаишник»: Паркуются прямо на «зебре»
Отправлено: 21.06.25 - 12:32
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:

С. Меня взятку только можно в сложных ситуациях взять. Например на границе. Где мне коворят все приехал алешка.
Когда в Европе арестовывают.я им деньги есть только не знаю кому дать) мне звонят с костанай не в вздумай. Ща решим.
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2050
Re: «Народный гаишник»: Паркуются прямо на «зебре»
Отправлено: 21.06.25 - 22:41
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Когда в Европе арестовывают.я им деньги есть только не знаю кому дать) мне звонят с костанай не в вздумай. Ща решим.


.....сказочник ты всё таки Вит про таможню читаю,про штрафы в европе....красавчик....мели мели Емеля сегодня твоя неделя....без обитки... :-) :-) :-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 71, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 71
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS