Отправлено: - 22:41

Vit:

Когда в Европе арестовывают.я им деньги есть только не знаю кому дать) мне звонят с костанай не в вздумай. Ща решим.

Цитата:.....сказочник ты всё таки Вит про таможню читаю,про штрафы в европе....красавчик....мели мели Емеля сегодня твоя неделя....без обитки...