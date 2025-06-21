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Михаил:

двухкратное различие с Китаем на таможенном учёте по ввозу в Казахстан, и достоверных данных будет ничтожно мало.

Цитата:Про двухкратное таможенное различие ничего не могу сказать так как там не участвую, но про уборку хлеба и осенние настойчивые звонки с акимата об увеличении урожайности и местном КВАСНОМ патриотизме могу сказать, так как:- неоднократно являлся стороной участия и значит все стат.данные об ИСТИННОЙ урожайности, начиная с 1991 года по настоящее время , как изящно выразился Михаил, ДОСТОВЕРНОСТЬЮ не страдают и их ДОСТОВЕРНОСТЬ - ничтожна мала.Мало того, с весны настойчиво звонят и просят отчитаться о якобы посеянных площадях под масличные культуры, и под бахчевые, с целью поднятия процента пресловутой ДИВЕРСИФИКАЦИИ по району.Одно интересно: - это ИНИЦИАТИВА местных властей для поднятия своего РЕЙТИНГА, или это идёт с самого верха ???