Кому будет доступен суперкомпьютер, который планируют запустить в ближайшие дни в Казахстане?
Отправлено: 21.06.25 - 18:02
Запуск анонсировал председатель правления АО «Казахтелеком», экс-глава Минцифры Казахстана Багдат Мусин. Суперкомпьютер позволит предсказывать техногенные аварии, дорожный трафик в городах и самостоятельно запускать ИИ-продукты, не полагаясь на зарубежные серверы.
Есть у американских компьютерщиков поговорка "trash in - trash out". И её русский эквивалент "что заложишь (в расчёт), то и получишь". В стране, где никого не волнует двухкратное различие с Китаем на таможенном учёте по ввозу в Казахстан, и достоверных данных будет ничтожно мало. Так что - очередной баблопопил; под который будут ещё и софт закупать.... Алина, Казахстан, супер-пупер задачи впереди!!!
Есть у американских компьютерщиков поговорка "trash in - trash out". И её русский эквивалент "что заложишь (в расчёт), то и получишь". В стране, где никого не волнует двухкратное различие с Китаем на таможенном учёте по ввозу в Казахстан, и достоверных данных будет ничтожно мало. Так что - очередной баблопопил; под который будут ещё и софт закупать.... Алга, Казахстан, супер-пупер задачи впереди!!!
Михаил: двухкратное различие с Китаем на таможенном учёте по ввозу в Казахстан, и достоверных данных будет ничтожно мало.
Про двухкратное таможенное различие ничего не могу сказать так как там не участвую, но про уборку хлеба и осенние настойчивые звонки с акимата об увеличении урожайности и местном КВАСНОМ патриотизме могу сказать, так как:- неоднократно являлся стороной участия и значит все стат.данные об ИСТИННОЙ урожайности, начиная с 1991 года по настоящее время , как изящно выразился Михаил, ДОСТОВЕРНОСТЬЮ не страдают и их ДОСТОВЕРНОСТЬ - ничтожна мала. Мало того, с весны настойчиво звонят и просят отчитаться о якобы посеянных площадях под масличные культуры, и под бахчевые, с целью поднятия процента пресловутой ДИВЕРСИФИКАЦИИ по району. Одно интересно: - это ИНИЦИАТИВА местных властей для поднятия своего РЕЙТИНГА, или это идёт с самого верха ???
1) НАЛАДИТ как наладил интернет даже лучше чем у японцев, 2) Даже если и не наладит, то 3) НАЛАДИТ с помощью китайцев 4) Как Токаев наладил ЛРТ с помощью китайцев 5) Так что выходит:- по любому НАЛАДИТ. 6) Лишь бы были живы и здоровы - КИТАЙЦЫ.
ACROS: 5) Так что выходит:- по любому НАЛАДИТ. 6) Лишь бы были живы и здоровы - КИТАЙЦЫ.
Наладить - это пол-дела. Дальше идёт KPI и ROI. Возврат инвестиций обязателен, иначе проект убыточный (деньги на ветер). А без достаточной эффективности о возврате можно забыть. В современном мире IT изменения происходят слишком быстро, намного опережая разумные сроки возврата инвестиций, во многом благодаря хайпу и геометрической прогрессии развития. Грубо говоря, пока ваш супер компьютер научится одну задачу решать - обычный современный телефон сможет таких задач с десяток решить. Современный телефон по производительности сейчас равен мощному компьютерному кластеру несколько лет назад. Поэтому оборудование для вашего суперкомпьютера устареет быстрее, чем вы его будете внедрять.
Все таки у нас дело в размере.. Это как в том анеГдоте про мужчинок , что покупают какие то большие конструкции, потому что у них махонький член.. Есть такие и их много.. Так вот, у нас государи, чтобы скрыть маленький размер своего органа из четырех буков и этот орган не на букву Ч, готовы купить грузовик компьютера , чем сделать что то новое Эти вот хоть сами делали
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