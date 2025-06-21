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≡ Кому будет доступен суперкомпьютер, который планируют запустить в ближайшие дни в Казахстане?
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51996
Кому будет доступен суперкомпьютер, который планируют запустить в ближайшие дни в Казахстане?
Отправлено: 21.06.25 - 18:02
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Запуск анонсировал председатель правления АО «Казахтелеком», экс-глава Минцифры Казахстана Багдат Мусин. Суперкомпьютер позволит предсказывать техногенные аварии, дорожный трафик в городах и самостоятельно запускать ИИ-продукты, не полагаясь на зарубежные серверы.

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12022
Re: Кому будет доступен суперкомпьютер, который планируют...
Отправлено: 21.06.25 - 18:02
#1
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Об этом сообщил председатель правления АО «Казахтелеком», экс-глава Минцифры Казахстана Багдат Мусин,

--Суперкомпьютер будет доступен госорганам, нацкомпаниям и корпоративным заказчикам, добавил Бусин.



---Так Мусин или Бусин ?????????????????????


---Я знаю , что надо писать главреду .

---Но как можно допускать такие ляпы ???????????
--- Следующее действие - удаление моего коммента , как не соответствующее правилам :-x :-x :-x
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8114
Re: Кому будет доступен суперкомпьютер, который планируют...
Отправлено: 21.06.25 - 18:16
#2
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Цитата:
Гога:
Мусин,

Цитата:
Гога:
Бусин.


Разницы нет: - всё равно: "...в Токио связь или интернет гораздо ХУЖЕ чем у нас...."

Цитата://предсказывать техногенные//

Надо полагать: - и засуху летом и дожди осенью и соответственно - будет урожай или не будет - этот СУПЕРкомпьютер теперь будет предсказывать СТОПРОЦЕНТНО ????

Цитата:
Гога:
удаление моего коммента , как не соответствующее правилам


Пишите в разделе: "..вопросы к редакции...."
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2620
Кому будет доступен суперкомпьютер, который планируют запустить в ближайшие дни в Казахстане?
Отправлено: 21.06.25 - 18:31
#3
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Цитата:
Гога:
Так Мусин или Бусин ?

Исправил. Спасибо
Цитата:
Гога:
--- Следующее действие - удаление моего коммента , как не соответствующее правилам

Корректные указания на ошибки мы не удаляем.
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
304
Re: Кому будет доступен суперкомпьютер, который планируют...
Отправлено: 21.06.25 - 18:33
#4
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Есть у американских компьютерщиков поговорка "trash in - trash out". И её русский эквивалент "что заложишь (в расчёт), то и получишь". В стране, где никого не волнует двухкратное различие с Китаем на таможенном учёте по ввозу в Казахстан, и достоверных данных будет ничтожно мало. Так что - очередной баблопопил; под который будут ещё и софт закупать.... Алина, Казахстан, супер-пупер задачи впереди!!!
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
304
Re: Кому будет доступен суперкомпьютер, который планируют...
Отправлено: 21.06.25 - 18:34
#5
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Есть у американских компьютерщиков поговорка "trash in - trash out". И её русский эквивалент "что заложишь (в расчёт), то и получишь". В стране, где никого не волнует двухкратное различие с Китаем на таможенном учёте по ввозу в Казахстан, и достоверных данных будет ничтожно мало. Так что - очередной баблопопил; под который будут ещё и софт закупать.... Алга, Казахстан, супер-пупер задачи впереди!!!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28027
Re: Кому будет доступен суперкомпьютер, который планируют...
Отправлено: 21.06.25 - 20:17
#6
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Цитата:
NBIDIA H200

Nvidia вообще-то. А так прикольная новость. Очередной цементный завод в итоге получится.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8114
Re: Кому будет доступен суперкомпьютер, который планируют...
Отправлено: 21.06.25 - 20:29
#7
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Цитата:
Михаил:
двухкратное различие с Китаем на таможенном учёте по ввозу в Казахстан, и достоверных данных будет ничтожно мало.


Про двухкратное таможенное различие ничего не могу сказать так как там не участвую, но про уборку хлеба и осенние настойчивые звонки с акимата об увеличении урожайности и местном КВАСНОМ патриотизме могу сказать, так как:- неоднократно являлся стороной участия и значит все стат.данные об ИСТИННОЙ урожайности, начиная с 1991 года по настоящее время , как изящно выразился Михаил, ДОСТОВЕРНОСТЬЮ не страдают и их ДОСТОВЕРНОСТЬ - ничтожна мала.
Мало того, с весны настойчиво звонят и просят отчитаться о якобы посеянных площадях под масличные культуры, и под бахчевые, с целью поднятия процента пресловутой ДИВЕРСИФИКАЦИИ по району.
Одно интересно: - это ИНИЦИАТИВА местных властей для поднятия своего РЕЙТИНГА, или это идёт с самого верха ???
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8114
Re: Кому будет доступен суперкомпьютер, который планируют...
Отправлено: 21.06.25 - 20:37
#8
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Цитата:
maxsaf:
Очередной цементный завод в итоге получится.


Ну что же вы так про своих земляков - что уже совсем что ли у этого Мусина, или как выражается редакция "НГ"- Бусина- руки из жопы растут ????
Один какой то суперкомпьтер не наладит ??
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28027
Кому будет доступен суперкомпьютер, который планируют запустить в ближайшие дни в Казахстане?
Отправлено: 21.06.25 - 20:41
#9
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Цитата:
ACROS:
Ну что же вы так про своих земляков - что уже совсем что ли у этого Мусина, или как выражается редакция "НГ"- Бусина- руки из жопы растут ???? Один какой то суперкомпьтер не наладит ??

Неа, не наладит. Давайте вместе следить, посмотрим, к каким успехам или прорывам это приведет.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8114
Кому будет доступен суперкомпьютер, который планируют запустить в ближайшие дни в Казахстане?
Отправлено: 21.06.25 - 20:48
#10
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Цитата:
maxsaf:
, не наладит


Заключаем пари: -

1) НАЛАДИТ как наладил интернет даже лучше чем у японцев,
2) Даже если и не наладит, то
3) НАЛАДИТ с помощью китайцев
4) Как Токаев наладил ЛРТ с помощью китайцев
5) Так что выходит:- по любому НАЛАДИТ.
6) Лишь бы были живы и здоровы - КИТАЙЦЫ.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28027
Re: Кому будет доступен суперкомпьютер, который планируют...
Отправлено: 21.06.25 - 21:02
#11
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Цитата:
ACROS:
3) НАЛАДИТ с помощью китайцев

Я скорее поверю, что с помощью России. И те потом будут пользоваться, потому что напрямую такое им не продадут. Такая мутная схема вполне вероятна.

Да и по фоткам будет видно, кто внедряет, азиаты или лица славянской внешности :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8114
Re: Кому будет доступен суперкомпьютер, который планируют...
Отправлено: 21.06.25 - 21:13
#12
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Цитата:
maxsaf:
с помощью России.


Может и так- не спорю.

У нас же, вернее у властей казахских - МНОГОВЕКТОРНАЯ политика.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28027
Re: Кому будет доступен суперкомпьютер, который планируют...
Отправлено: 21.06.25 - 21:22
#13
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Цитата:
ACROS:
5) Так что выходит:- по любому НАЛАДИТ. 6) Лишь бы были живы и здоровы - КИТАЙЦЫ.

Наладить - это пол-дела. Дальше идёт KPI и ROI. Возврат инвестиций обязателен, иначе проект убыточный (деньги на ветер). А без достаточной эффективности о возврате можно забыть. В современном мире IT изменения происходят слишком быстро, намного опережая разумные сроки возврата инвестиций, во многом благодаря хайпу и геометрической прогрессии развития. Грубо говоря, пока ваш супер компьютер научится одну задачу решать - обычный современный телефон сможет таких задач с десяток решить. Современный телефон по производительности сейчас равен мощному компьютерному кластеру несколько лет назад. Поэтому оборудование для вашего суперкомпьютера устареет быстрее, чем вы его будете внедрять.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45193
Кому будет доступен суперкомпьютер, который планируют запустить в ближайшие дни в Казахстане?
Отправлено: 21.06.25 - 21:59
#14
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Все таки у нас дело в размере..
Это как в том анеГдоте про мужчинок , что покупают какие то большие конструкции, потому что у них махонький член..
Есть такие и их много..
Так вот, у нас государи, чтобы скрыть маленький размер своего органа из четырех буков и этот орган не на букву Ч, готовы купить грузовик компьютера , чем сделать что то новое
Эти вот хоть сами делали

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