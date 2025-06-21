Re: Николай ГИНЬЯТОВ: Каждому желающему по свалке

Отправлено: - 17:21

Акимат Лисаковска свою позицию изложил официально и письменно:



На №ЗТ-2025-01941936 от 11 июня 2025 года



"Постановлением акимата города Лисаковска от 16.09.2014 года за № 420 определено место размещения, хранения и удаления твердых бытовых отходов. Земельный участок предусмотрен площадью 13га по адресу: город Лисаковск, промышленная зона 8. На стадии разработки проекта постановления были получены все согласования от уполномоченных государственных органов, таких как РГУ «Лисаковское городское управление по защите прав потребителей», РГУ «Департамент экологии по Костанайской области», ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Костанайской области». Предоставление участка осуществлено на основании постановления акимата города Лисаковска от 30.09.2014 года ТОО «Samal group 2014» на 5 лет.



Постановлением акимата города Лисаковска от 1.10.2019 года № 327 аренда продлена до 2021 года. В октябре 2021 года, постановлением акимата за № 347 продлена аренда до 2024 года. В феврале 2024 года аренда с учетом Акта ввода в эксплуатацию от 2.10.2023 года продлена на 49 лет.



На едином экологическом портале (https://ecoportal.kz/) 2 октября 2024 года опубликовано объявление общественных слушаний в форме открытых собраний по проекту «Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду для ТОО «Samalgroup 2014» № регистрации: 24332039001.



4 ноября 2024 года по адресу город Лисаковск, 2 микрорайон, здание 13 а, конференц-зал проведены общественные слушания по проекту «Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду для ТОО «Samalgroup 2014» под председательством главного специалиста ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Лисаковска» Щербаковой Ю.Р. До начала общественных слушаний замечаний и предложений от заинтересованной общественности, а также заинтересованных государственных органов не поступало. На едином экологическом портале во вкладке «Вопросы, предложения и замечания представителей общественности и ответ заказчика» вопросы, предложения и замечания отсутствовали, в связи с чем, ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Лисаковска» подписан протокол общественных слушаний от 4 ноября 2024 года.



19 ноября 2024 года РГУ «Департамент экологии по Костанайской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан» выдано заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду по Отчету о возможных воздействиях полигона ТБО ТОО «Samal group 2014».



25 февраля т.г. проведены общественные слушания по проектным материалам для получения разрешения на воздействие в окружающую среду на период 2025-2034 гг. для ТОО «Samal group 2014»: проект нормативов допустимых выбросов (НДВ), программа управления отходами (ПУО), программа производственного экологического контроля (ПЭК), план мероприятий по охране окружающей среды под председательством заведующего сектором жилищной инспекции ГУ «Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Лисаковска» Молдабаевым Н.Б.



3 апреля т.г. РГУ «Департамент экологии по Костанайской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан» выдано экологическое разрешение для полигона ТБО ТОО «Samalgroup 2014» о воздействии в окружающую среду. Вместе с тем сообщаем, что в связи с предстоящим закрытием полигона ТБО ТОО «Салем.kz» расположенного в п. Октябрьском, начнет свою работу полигон ТОО «Samal group 2014», который будет находиться на территории города Лисаковска".



На вопрос "зачем Лисаковску было нужно три полигона", в чём необходимость и целесообразность - чиновники акимата ответить так и не смогли.



Таким образом, само заключение общественной экологической экспертизы, составленное при участии семи экспертов-экологов, и акимат Лисаковска, и Департамент экологии проигнорировали. Вместо конкретных доводов предоставили общую информацию.