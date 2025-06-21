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Кому будет доступен суперкомпьютер, который планируют запустить в ближайшие дни в Казахстане?
Кому будет доступен суперкомпьютер, который планируют запустить в ближайшие дни в Казахстане?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51996
Кому будет доступен суперкомпьютер, который планируют запустить в ближайшие дни в Казахстане?
Отправлено: 21.06.25 - 18:02
Запуск анонсировал председатель правления АО «Казахтелеком», экс-глава Минцифры Казахстана Багдат Мусин. Суперкомпьютер позволит предсказывать техногенные аварии, дорожный трафик в городах и самостоятельно запускать ИИ-продукты, не полагаясь на зарубежные серверы.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 12022
Re: Кому будет доступен суперкомпьютер, который планируют...
Отправлено: 21.06.25 - 18:02
Об этом сообщил председатель правления АО «Казахтелеком», экс-глава Минцифры Казахстана Багдат Мусин,
--Суперкомпьютер будет доступен госорганам, нацкомпаниям и корпоративным заказчикам, добавил Бусин.
---Так Мусин или Бусин ?????????????????????
---Я знаю , что надо писать главреду .
---Но как можно допускать такие ляпы ???????????
--- Следующее действие - удаление моего коммента , как не соответствующее правилам
--Суперкомпьютер будет доступен госорганам, нацкомпаниям и корпоративным заказчикам, добавил Бусин.
---Так Мусин или Бусин ?????????????????????
---Я знаю , что надо писать главреду .
---Но как можно допускать такие ляпы ???????????
--- Следующее действие - удаление моего коммента , как не соответствующее правилам
Re: Кому будет доступен суперкомпьютер, который планируют...
Отправлено: 21.06.25 - 18:16
Цитата:
Цитата:
Разницы нет: - всё равно: "...в Токио связь или интернет гораздо ХУЖЕ чем у нас...."
Цитата://предсказывать техногенные//
Надо полагать: - и засуху летом и дожди осенью и соответственно - будет урожай или не будет - этот СУПЕРкомпьютер теперь будет предсказывать СТОПРОЦЕНТНО ????
Цитата:
Пишите в разделе: "..вопросы к редакции...."
Гога:
Мусин,
Мусин,
Цитата:
Гога:
Бусин.
Бусин.
Разницы нет: - всё равно: "...в Токио связь или интернет гораздо ХУЖЕ чем у нас...."
Цитата://предсказывать техногенные//
Надо полагать: - и засуху летом и дожди осенью и соответственно - будет урожай или не будет - этот СУПЕРкомпьютер теперь будет предсказывать СТОПРОЦЕНТНО ????
Цитата:
Гога:
удаление моего коммента , как не соответствующее правилам
удаление моего коммента , как не соответствующее правилам
Пишите в разделе: "..вопросы к редакции...."
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2620
Кому будет доступен суперкомпьютер, который планируют запустить в ближайшие дни в Казахстане?
Отправлено: 21.06.25 - 18:31
Цитата:
Исправил. Спасибо
Цитата:
Корректные указания на ошибки мы не удаляем.
Гога:
Так Мусин или Бусин ?
Так Мусин или Бусин ?
Исправил. Спасибо
Цитата:
Гога:
--- Следующее действие - удаление моего коммента , как не соответствующее правилам
--- Следующее действие - удаление моего коммента , как не соответствующее правилам
Корректные указания на ошибки мы не удаляем.
Re: Кому будет доступен суперкомпьютер, который планируют...
Отправлено: 21.06.25 - 18:33
Есть у американских компьютерщиков поговорка "trash in - trash out". И её русский эквивалент "что заложишь (в расчёт), то и получишь". В стране, где никого не волнует двухкратное различие с Китаем на таможенном учёте по ввозу в Казахстан, и достоверных данных будет ничтожно мало. Так что - очередной баблопопил; под который будут ещё и софт закупать.... Алина, Казахстан, супер-пупер задачи впереди!!!
Re: Кому будет доступен суперкомпьютер, который планируют...
Отправлено: 21.06.25 - 18:34
Есть у американских компьютерщиков поговорка "trash in - trash out". И её русский эквивалент "что заложишь (в расчёт), то и получишь". В стране, где никого не волнует двухкратное различие с Китаем на таможенном учёте по ввозу в Казахстан, и достоверных данных будет ничтожно мало. Так что - очередной баблопопил; под который будут ещё и софт закупать.... Алга, Казахстан, супер-пупер задачи впереди!!!
Re: Кому будет доступен суперкомпьютер, который планируют...
Отправлено: 21.06.25 - 20:17
Цитата:
Nvidia вообще-то. А так прикольная новость. Очередной цементный завод в итоге получится.
NBIDIA H200
Nvidia вообще-то. А так прикольная новость. Очередной цементный завод в итоге получится.
Re: Кому будет доступен суперкомпьютер, который планируют...
Отправлено: 21.06.25 - 20:29
Цитата:
Про двухкратное таможенное различие ничего не могу сказать так как там не участвую, но про уборку хлеба и осенние настойчивые звонки с акимата об увеличении урожайности и местном КВАСНОМ патриотизме могу сказать, так как:- неоднократно являлся стороной участия и значит все стат.данные об ИСТИННОЙ урожайности, начиная с 1991 года по настоящее время , как изящно выразился Михаил, ДОСТОВЕРНОСТЬЮ не страдают и их ДОСТОВЕРНОСТЬ - ничтожна мала.
Мало того, с весны настойчиво звонят и просят отчитаться о якобы посеянных площадях под масличные культуры, и под бахчевые, с целью поднятия процента пресловутой ДИВЕРСИФИКАЦИИ по району.
Одно интересно: - это ИНИЦИАТИВА местных властей для поднятия своего РЕЙТИНГА, или это идёт с самого верха ???
Михаил:
двухкратное различие с Китаем на таможенном учёте по ввозу в Казахстан, и достоверных данных будет ничтожно мало.
двухкратное различие с Китаем на таможенном учёте по ввозу в Казахстан, и достоверных данных будет ничтожно мало.
Про двухкратное таможенное различие ничего не могу сказать так как там не участвую, но про уборку хлеба и осенние настойчивые звонки с акимата об увеличении урожайности и местном КВАСНОМ патриотизме могу сказать, так как:- неоднократно являлся стороной участия и значит все стат.данные об ИСТИННОЙ урожайности, начиная с 1991 года по настоящее время , как изящно выразился Михаил, ДОСТОВЕРНОСТЬЮ не страдают и их ДОСТОВЕРНОСТЬ - ничтожна мала.
Мало того, с весны настойчиво звонят и просят отчитаться о якобы посеянных площадях под масличные культуры, и под бахчевые, с целью поднятия процента пресловутой ДИВЕРСИФИКАЦИИ по району.
Одно интересно: - это ИНИЦИАТИВА местных властей для поднятия своего РЕЙТИНГА, или это идёт с самого верха ???
Re: Кому будет доступен суперкомпьютер, который планируют...
Отправлено: 21.06.25 - 20:37
Цитата:
Ну что же вы так про своих земляков - что уже совсем что ли у этого Мусина, или как выражается редакция "НГ"- Бусина- руки из жопы растут ????
Один какой то суперкомпьтер не наладит ??
maxsaf:
Очередной цементный завод в итоге получится.
Очередной цементный завод в итоге получится.
Ну что же вы так про своих земляков - что уже совсем что ли у этого Мусина, или как выражается редакция "НГ"- Бусина- руки из жопы растут ????
Один какой то суперкомпьтер не наладит ??
Кому будет доступен суперкомпьютер, который планируют запустить в ближайшие дни в Казахстане?
Отправлено: 21.06.25 - 20:41
Цитата:
Неа, не наладит. Давайте вместе следить, посмотрим, к каким успехам или прорывам это приведет.
ACROS:
Ну что же вы так про своих земляков - что уже совсем что ли у этого Мусина, или как выражается редакция "НГ"- Бусина- руки из жопы растут ???? Один какой то суперкомпьтер не наладит ??
Ну что же вы так про своих земляков - что уже совсем что ли у этого Мусина, или как выражается редакция "НГ"- Бусина- руки из жопы растут ???? Один какой то суперкомпьтер не наладит ??
Неа, не наладит. Давайте вместе следить, посмотрим, к каким успехам или прорывам это приведет.
Кому будет доступен суперкомпьютер, который планируют запустить в ближайшие дни в Казахстане?
Отправлено: 21.06.25 - 20:48
Цитата:
Заключаем пари: -
1) НАЛАДИТ как наладил интернет даже лучше чем у японцев,
2) Даже если и не наладит, то
3) НАЛАДИТ с помощью китайцев
4) Как Токаев наладил ЛРТ с помощью китайцев
5) Так что выходит:- по любому НАЛАДИТ.
6) Лишь бы были живы и здоровы - КИТАЙЦЫ.
maxsaf:
, не наладит
, не наладит
Заключаем пари: -
1) НАЛАДИТ как наладил интернет даже лучше чем у японцев,
2) Даже если и не наладит, то
3) НАЛАДИТ с помощью китайцев
4) Как Токаев наладил ЛРТ с помощью китайцев
5) Так что выходит:- по любому НАЛАДИТ.
6) Лишь бы были живы и здоровы - КИТАЙЦЫ.
-
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