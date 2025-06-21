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Николай ГИНЬЯТОВ: Каждому желающему по свалке
Николай ГИНЬЯТОВ: Каждому желающему по свалке
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Николай ГИНЬЯТОВ: Каждому желающему по свалке
Отправлено: 21.06.25 - 17:05
Стоит отметить, куда местные власти в Лисаковске и департамент экологии Костанайской области послали общественность с их общественной экологический экспертизой? Всё верно, в известном направлении.
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Re: Николай ГИНЬЯТОВ: Каждому желающему по свалке
Отправлено: 21.06.25 - 17:05
От таких статей и пропадает доверие к правозащитникам!
Re: Николай ГИНЬЯТОВ: Каждому желающему по свалке
Отправлено: 21.06.25 - 17:21
Акимат Лисаковска свою позицию изложил официально и письменно:
На №ЗТ-2025-01941936 от 11 июня 2025 года
"Постановлением акимата города Лисаковска от 16.09.2014 года за № 420 определено место размещения, хранения и удаления твердых бытовых отходов. Земельный участок предусмотрен площадью 13га по адресу: город Лисаковск, промышленная зона 8. На стадии разработки проекта постановления были получены все согласования от уполномоченных государственных органов, таких как РГУ «Лисаковское городское управление по защите прав потребителей», РГУ «Департамент экологии по Костанайской области», ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Костанайской области». Предоставление участка осуществлено на основании постановления акимата города Лисаковска от 30.09.2014 года ТОО «Samal group 2014» на 5 лет.
Постановлением акимата города Лисаковска от 1.10.2019 года № 327 аренда продлена до 2021 года. В октябре 2021 года, постановлением акимата за № 347 продлена аренда до 2024 года. В феврале 2024 года аренда с учетом Акта ввода в эксплуатацию от 2.10.2023 года продлена на 49 лет.
На едином экологическом портале (https://ecoportal.kz/) 2 октября 2024 года опубликовано объявление общественных слушаний в форме открытых собраний по проекту «Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду для ТОО «Samalgroup 2014» № регистрации: 24332039001.
4 ноября 2024 года по адресу город Лисаковск, 2 микрорайон, здание 13 а, конференц-зал проведены общественные слушания по проекту «Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду для ТОО «Samalgroup 2014» под председательством главного специалиста ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Лисаковска» Щербаковой Ю.Р. До начала общественных слушаний замечаний и предложений от заинтересованной общественности, а также заинтересованных государственных органов не поступало. На едином экологическом портале во вкладке «Вопросы, предложения и замечания представителей общественности и ответ заказчика» вопросы, предложения и замечания отсутствовали, в связи с чем, ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Лисаковска» подписан протокол общественных слушаний от 4 ноября 2024 года.
19 ноября 2024 года РГУ «Департамент экологии по Костанайской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан» выдано заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду по Отчету о возможных воздействиях полигона ТБО ТОО «Samal group 2014».
25 февраля т.г. проведены общественные слушания по проектным материалам для получения разрешения на воздействие в окружающую среду на период 2025-2034 гг. для ТОО «Samal group 2014»: проект нормативов допустимых выбросов (НДВ), программа управления отходами (ПУО), программа производственного экологического контроля (ПЭК), план мероприятий по охране окружающей среды под председательством заведующего сектором жилищной инспекции ГУ «Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Лисаковска» Молдабаевым Н.Б.
3 апреля т.г. РГУ «Департамент экологии по Костанайской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан» выдано экологическое разрешение для полигона ТБО ТОО «Samalgroup 2014» о воздействии в окружающую среду. Вместе с тем сообщаем, что в связи с предстоящим закрытием полигона ТБО ТОО «Салем.kz» расположенного в п. Октябрьском, начнет свою работу полигон ТОО «Samal group 2014», который будет находиться на территории города Лисаковска".
На вопрос "зачем Лисаковску было нужно три полигона", в чём необходимость и целесообразность - чиновники акимата ответить так и не смогли.
Таким образом, само заключение общественной экологической экспертизы, составленное при участии семи экспертов-экологов, и акимат Лисаковска, и Департамент экологии проигнорировали. Вместо конкретных доводов предоставили общую информацию.
На №ЗТ-2025-01941936 от 11 июня 2025 года
"Постановлением акимата города Лисаковска от 16.09.2014 года за № 420 определено место размещения, хранения и удаления твердых бытовых отходов. Земельный участок предусмотрен площадью 13га по адресу: город Лисаковск, промышленная зона 8. На стадии разработки проекта постановления были получены все согласования от уполномоченных государственных органов, таких как РГУ «Лисаковское городское управление по защите прав потребителей», РГУ «Департамент экологии по Костанайской области», ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Костанайской области». Предоставление участка осуществлено на основании постановления акимата города Лисаковска от 30.09.2014 года ТОО «Samal group 2014» на 5 лет.
Постановлением акимата города Лисаковска от 1.10.2019 года № 327 аренда продлена до 2021 года. В октябре 2021 года, постановлением акимата за № 347 продлена аренда до 2024 года. В феврале 2024 года аренда с учетом Акта ввода в эксплуатацию от 2.10.2023 года продлена на 49 лет.
На едином экологическом портале (https://ecoportal.kz/) 2 октября 2024 года опубликовано объявление общественных слушаний в форме открытых собраний по проекту «Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду для ТОО «Samalgroup 2014» № регистрации: 24332039001.
4 ноября 2024 года по адресу город Лисаковск, 2 микрорайон, здание 13 а, конференц-зал проведены общественные слушания по проекту «Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду для ТОО «Samalgroup 2014» под председательством главного специалиста ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Лисаковска» Щербаковой Ю.Р. До начала общественных слушаний замечаний и предложений от заинтересованной общественности, а также заинтересованных государственных органов не поступало. На едином экологическом портале во вкладке «Вопросы, предложения и замечания представителей общественности и ответ заказчика» вопросы, предложения и замечания отсутствовали, в связи с чем, ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Лисаковска» подписан протокол общественных слушаний от 4 ноября 2024 года.
19 ноября 2024 года РГУ «Департамент экологии по Костанайской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан» выдано заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду по Отчету о возможных воздействиях полигона ТБО ТОО «Samal group 2014».
25 февраля т.г. проведены общественные слушания по проектным материалам для получения разрешения на воздействие в окружающую среду на период 2025-2034 гг. для ТОО «Samal group 2014»: проект нормативов допустимых выбросов (НДВ), программа управления отходами (ПУО), программа производственного экологического контроля (ПЭК), план мероприятий по охране окружающей среды под председательством заведующего сектором жилищной инспекции ГУ «Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Лисаковска» Молдабаевым Н.Б.
3 апреля т.г. РГУ «Департамент экологии по Костанайской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан» выдано экологическое разрешение для полигона ТБО ТОО «Samalgroup 2014» о воздействии в окружающую среду. Вместе с тем сообщаем, что в связи с предстоящим закрытием полигона ТБО ТОО «Салем.kz» расположенного в п. Октябрьском, начнет свою работу полигон ТОО «Samal group 2014», который будет находиться на территории города Лисаковска".
На вопрос "зачем Лисаковску было нужно три полигона", в чём необходимость и целесообразность - чиновники акимата ответить так и не смогли.
Таким образом, само заключение общественной экологической экспертизы, составленное при участии семи экспертов-экологов, и акимат Лисаковска, и Департамент экологии проигнорировали. Вместо конкретных доводов предоставили общую информацию.
Re: Николай ГИНЬЯТОВ: Каждому желающему по свалке
Отправлено: 21.06.25 - 17:23
Цитата:
Что именно не так? Тут факты изложены конкретно из документа "Заключение общественной экологической экспертизы", в составлении которого принимали участие семь экспертов-экологов. Причем изложены цитатами.
saba:
пропадает доверие к правозащитникам
пропадает доверие к правозащитникам
Что именно не так? Тут факты изложены конкретно из документа "Заключение общественной экологической экспертизы", в составлении которого принимали участие семь экспертов-экологов. Причем изложены цитатами.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 8178
Николай ГИНЬЯТОВ: Каждому желающему по свалке
Отправлено: 21.06.25 - 17:38
Цитата:
Я сказал своё мнение! Не хочу говорить по каждому пункту, сама идея не нравится, если бы говорили про плохую утилизацию, я бы ещё понял, а так, плохо от того что будет ещё один пункт утилизации отходов?...
EvilWizard:
Что именно не так? Тут факты изложены конкретно из документа "Заключение
Что именно не так? Тут факты изложены конкретно из документа "Заключение
Я сказал своё мнение! Не хочу говорить по каждому пункту, сама идея не нравится, если бы говорили про плохую утилизацию, я бы ещё понял, а так, плохо от того что будет ещё один пункт утилизации отходов?...
Re: Николай ГИНЬЯТОВ: Каждому желающему по свалке
Отправлено: 21.06.25 - 17:46
Цитата:
Да, это плохо. Три полигона на небольшой город - это очень плохо. И это я бы сказал, что хуже просто некуда. И главный вопрос: если их разрешил акимат сделать три, тогда что ему помешает открыть, скажем, ещё три? Экологично и целесообразно? Речь не об объекте сортировки идёт, и не об утилизации. Речь идёт о полигоне захоронения, и это разное.
saba:
плохо от того что будет ещё один пункт утилизации отходов
плохо от того что будет ещё один пункт утилизации отходов
Да, это плохо. Три полигона на небольшой город - это очень плохо. И это я бы сказал, что хуже просто некуда. И главный вопрос: если их разрешил акимат сделать три, тогда что ему помешает открыть, скажем, ещё три? Экологично и целесообразно? Речь не об объекте сортировки идёт, и не об утилизации. Речь идёт о полигоне захоронения, и это разное.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8102
Re: Николай ГИНЬЯТОВ: Каждому желающему по свалке
Отправлено: 21.06.25 - 18:08
Цитата:
Вы о чём ???
К Перизат у вас тоже доверие УПАЛО или ПРОПАЛО???
Между Перизат и Сталкером - наверное ДВЕ большие разницы) та то же как то к ОБЩЕСТВЕННОСТИ относится, правда к КРЫШУЕМОЙ общественности)
Я думаю:- парень ПРАВИЛЬНО и НУЖНО пишет.
Цитата:
Вы должны уже ПРИВЫКНУТЬ к таким ПУСТЫМ и ФОРМАЛЬНЫМ по содержанию, ответам-отпискам гос.чиновников: - ОБТЕКАЕМЫМ и НИ О ЧЁМ - сплошь наполненные общими выдержками из каких то правил и подзаконных актов, но ПУСТЫЕ и БЕЗДУШНЫЕ по существу.
Мне кажеться и я больше чем уверен: - они так пишут ФОРМАЛЬНО и СОБЛЮДАЯ сроки ответа- что бы не попасть в ихнию ведомственную комиссию по этике - ответили ну и ладно, кто там будет смотреть на содержание.
Цитата:
Фамилии учредителей нового полигона и степень родства или знакомства с администрацией города или области.
saba:
пропадает доверие к правозащитникам!
пропадает доверие к правозащитникам!
Вы о чём ???
К Перизат у вас тоже доверие УПАЛО или ПРОПАЛО???
Между Перизат и Сталкером - наверное ДВЕ большие разницы) та то же как то к ОБЩЕСТВЕННОСТИ относится, правда к КРЫШУЕМОЙ общественности)
Я думаю:- парень ПРАВИЛЬНО и НУЖНО пишет.
Цитата:
EvilWizard:
чиновники акимата ответить так и не смогли.
чиновники акимата ответить так и не смогли.
Вы должны уже ПРИВЫКНУТЬ к таким ПУСТЫМ и ФОРМАЛЬНЫМ по содержанию, ответам-отпискам гос.чиновников: - ОБТЕКАЕМЫМ и НИ О ЧЁМ - сплошь наполненные общими выдержками из каких то правил и подзаконных актов, но ПУСТЫЕ и БЕЗДУШНЫЕ по существу.
Мне кажеться и я больше чем уверен: - они так пишут ФОРМАЛЬНО и СОБЛЮДАЯ сроки ответа- что бы не попасть в ихнию ведомственную комиссию по этике - ответили ну и ладно, кто там будет смотреть на содержание.
Цитата:
EvilWizard:
Три полигона на небольшой город - это очень плохо
Три полигона на небольшой город - это очень плохо
Фамилии учредителей нового полигона и степень родства или знакомства с администрацией города или области.
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