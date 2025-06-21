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"6 806 фактов не проведения вакцинации" - Многочисленные нарушения выявили на ветстанции Аулиекольского района
"6 806 фактов не проведения вакцинации" - Многочисленные нарушения выявили на ветстанции Аулиекольского района
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