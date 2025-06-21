Re: "6 806 фактов не проведения вакцинации" -...

Отправлено: - 15:33

Давно многие госслужбы страх потеряли, живут по принципу Саке, Маке, Токе, не думая о населении страны, о его ресурсах, о его защищенности от врагов, при том ответственности для них до сих пор никакой за все 34 года независимого гос-ва! Штраф, это совсем не больно, уплатил, сказал "УФ" и дальше продолжай жечь!