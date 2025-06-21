НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "6 806 фактов не проведения вакцинации" - Многочисленные нарушения выявили на ветстанции Аулиекольского района
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51995
"6 806 фактов не проведения вакцинации" - Многочисленные нарушения выявили на ветстанции Аулиекольского района
Отправлено: 21.06.25 - 15:33
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- В частности, выявлено 1 764 фактов приписки несуществующего поголовья животных в базу «Идентификация сельскохозяйственных животных», 6 806 фактов не проведения вакцинации животных и введения недостоверных сведений в базу о их вакцинации, - говорится в сообщении прокуратуры района.
Читать новость

абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
940
Re: "6 806 фактов не проведения вакцинации" -...
Отправлено: 21.06.25 - 15:33
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно многие госслужбы страх потеряли, живут по принципу Саке, Маке, Токе, не думая о населении страны, о его ресурсах, о его защищенности от врагов, при том ответственности для них до сих пор никакой за все 34 года независимого гос-ва! Штраф, это совсем не больно, уплатил, сказал "УФ" и дальше продолжай жечь!
Профайл
Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
302
Re: "6 806 фактов не проведения вакцинации" -...
Отправлено: 21.06.25 - 15:58
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Невакцинация- прямой путь к экспроприации скота, при подозрении на заражение. Вот де ветеринары бабки поднимают, потому как даже заразное мясо может идти на полную глубокую переработку, а вот у хозяина это все конфискуется бесплатно.. Вот где они поднимают БАБЛО!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 49, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 49
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS