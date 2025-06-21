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≡ Семья после пожара живет в палатке возле сгоревшего дома в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51995
Семья после пожара живет в палатке возле сгоревшего дома в Костанае
Отправлено: 21.06.25 - 15:05
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На большее денег нет. Супруги просят помощи у акимата, который пообещал им найти новое жилье или отремонтировать горевшее, но дом еще не обследовал и пока ограничился разовой выплатой.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
940
Re: Семья после пожара живет в палатке возле сгоревшего дома в...
Отправлено: 21.06.25 - 15:05
#1
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Гос-во приучило многих со ссылками на инвалидность, многодетность жить на государственном обеспечении и поэтому они будут постоянно стоять перед любым государственным органом с протянутой рукой! А где их дети, где их помощь, где страхование принадлежащего им имущества? Ведь дом неоднократно горел, сами собственники не застраховали свою собственность, и то его не хотели сберечь, надеясь, что дом окончательно сгорит и они будут требовать у гос-ва, по-иждивенчески, бюджетные деньги или жилье на праве частной собственности! Вот такое вот реальное отношение многих к
сохранению своего жилья! Неужели аким города не в состоянии объяснить, что есть ст.189 ГК РК, где прямо для акимата для исполнения указано: "Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законодательными актами или договором, и не может в одностороннем порядке переложить такое бремя на третье лицо". И эта статья перекликается со статьей 190 ГК РК "Риск случайной гибели или случайной порчи отчуждаемых вещей переходит на приобретателя одновременно с возникновением у него права собственности, если иное не установлено законодательными актами или договором". Надеются на царя, на Бога, на героев, на тех,кто обещает им в собственность другое жилье!
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