Re: Семья после пожара живет в палатке возле сгоревшего дома в...

Отправлено: - 15:05

Гос-во приучило многих со ссылками на инвалидность, многодетность жить на государственном обеспечении и поэтому они будут постоянно стоять перед любым государственным органом с протянутой рукой! А где их дети, где их помощь, где страхование принадлежащего им имущества? Ведь дом неоднократно горел, сами собственники не застраховали свою собственность, и то его не хотели сберечь, надеясь, что дом окончательно сгорит и они будут требовать у гос-ва, по-иждивенчески, бюджетные деньги или жилье на праве частной собственности! Вот такое вот реальное отношение многих к

сохранению своего жилья! Неужели аким города не в состоянии объяснить, что есть ст.189 ГК РК, где прямо для акимата для исполнения указано: "Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законодательными актами или договором, и не может в одностороннем порядке переложить такое бремя на третье лицо". И эта статья перекликается со статьей 190 ГК РК "Риск случайной гибели или случайной порчи отчуждаемых вещей переходит на приобретателя одновременно с возникновением у него права собственности, если иное не установлено законодательными актами или договором". Надеются на царя, на Бога, на героев, на тех,кто обещает им в собственность другое жилье!