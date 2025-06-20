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Дархан ДАНИЯРОВ: Стабильность по-китайски - Как Пекин укрепляет военные связи с Астаной
Дархан ДАНИЯРОВ: Стабильность по-китайски - Как Пекин укрепляет военные связи с Астаной
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 51992
Дархан ДАНИЯРОВ: Стабильность по-китайски - Как Пекин укрепляет военные связи с Астаной
Отправлено: 20.06.25 - 21:19
Военное сотрудничество Казахстана и Китая за последнее время действительно «выходит на новый уровень». При этом сохраняются вызовы многовекторной политики и необходимости учитывать баланс интересов других региональных акторов.
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Re: Дархан ДАНИЯРОВ: Стабильность по-китайски - Как Пекин...
Отправлено: 20.06.25 - 21:19
Не зря Вит говорил, что пора учить китайский
Re: Дархан ДАНИЯРОВ: Стабильность по-китайски - Как Пекин...
Отправлено: 20.06.25 - 21:23
Цитата:
Абайка, ты всё проспал
В 2025 году на базе Национального университета обороны (НУО) в Астане планируется подготовка китайских преподавателей русского языка для обучения китайских кадров, направляемых в Казахстан. Это часть программы культурно-языкового обмена, необходимого для углубления двустороннего сотрудничества.
Абайка, ты всё проспал
Re: Дархан ДАНИЯРОВ: Стабильность по-китайски - Как Пекин...
Отправлено: 20.06.25 - 23:44
Откуда он взялся с иконостасом? Честно, совсем не хочу видеть военных, как то наелся!
Не хочу жить по уставу.
Не хочу жить по уставу.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3776
Re: Дархан ДАНИЯРОВ: Стабильность по-китайски - Как Пекин...
Отправлено: 20.06.25 - 23:51
Почему у этого полковника в мирное время наград больше чем у моего деда фронтовика, который сначала и с японцами у озера Хасан воевал и всю ВОВ прошёл?. Вам не стрём, полковник мырза?
Вместо того, чтобы мусолить пустопорожние темы, этот эксперт может сказать, зачем военкомовские опричники людей средь бела дня похищают? Почему парней прям из колледжей во время учебного процесса в военкоматы забирают? Когда этот беспредел закончится?
Вместо того, чтобы мусолить пустопорожние темы, этот эксперт может сказать, зачем военкомовские опричники людей средь бела дня похищают? Почему парней прям из колледжей во время учебного процесса в военкоматы забирают? Когда этот беспредел закончится?
Re: Дархан ДАНИЯРОВ: Стабильность по-китайски - Как Пекин...
Отправлено: 21.06.25 - 07:37
Цитата:
Я тоже этот момент слышал. Жена начала на меня наезжать. (бывшая) говорит так и так сына не дадут диплом. Я чёт не понял почему, какое отношение военкомат имеет к коледжу. От меня че надо? Взятку? Или забить?
юля елиссева:
Почему парней прям из колледжей во время учебного процесса в военкоматы забирают? Когда этот беспредел закончится?
Почему парней прям из колледжей во время учебного процесса в военкоматы забирают? Когда этот беспредел закончится?
Я тоже этот момент слышал. Жена начала на меня наезжать. (бывшая) говорит так и так сына не дадут диплом. Я чёт не понял почему, какое отношение военкомат имеет к коледжу. От меня че надо? Взятку? Или забить?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8101
Дархан ДАНИЯРОВ: Стабильность по-китайски - Как Пекин укрепляет военные связи с Астаной
Отправлено: 21.06.25 - 08:08
Цитата:
Просто надо выполнять свои конституционные обязанности: - раз пришло время служить и ты здоров и ничем не болеешь и нет отсрочек- то вперёд - автомат в зубы и в окопы вшей кормить; а, если молодой человек не хочет служить и есть возможность ОТКОСИТЬ от армии - то надо делать это - ЗАКОННО и БАШЛЯТЬ хорошо, что бы не было таких спектаклей.
Военкоматовские - тоже исполняют свои обязанности, согласно Закону.
Просто СМИ раздули это.
юля елиссева:
Почему парней прям из колледжей во время учебного процесса в военкоматы забирают
Почему парней прям из колледжей во время учебного процесса в военкоматы забирают
Просто надо выполнять свои конституционные обязанности: - раз пришло время служить и ты здоров и ничем не болеешь и нет отсрочек- то вперёд - автомат в зубы и в окопы вшей кормить; а, если молодой человек не хочет служить и есть возможность ОТКОСИТЬ от армии - то надо делать это - ЗАКОННО и БАШЛЯТЬ хорошо, что бы не было таких спектаклей.
Военкоматовские - тоже исполняют свои обязанности, согласно Закону.
Просто СМИ раздули это.
Дархан ДАНИЯРОВ: Стабильность по-китайски - Как Пекин укрепляет военные связи с Астаной
Отправлено: 21.06.25 - 08:10
Ваще охамели. Это я с Европы захожу в РФ. Погранец мне, вас вызывают в кабинет. ФСБ. Я ему оно мне надо?. Че он хочет?. Незнаю. Иди. Захожу в колидор. Сидят узбеки, пару русских, таджики. Я им че парни давно сидим? 5 часов. Охренть. Я с тучусь в дверь. Слушайте я всю ночь работал и не собираюсь тут ждать. Тем более у меня скоропорт. Лекарства детям.. Она щас, узнаю. Вызвали меня.. Сидит передомной ФСБ возраст как мой сын. Он такой и?. Я ему и?. Он че тороропишся?. Я ему. Ага. Печать ставь и я поехал если не хочешь что б мы друг другу мозги ебли. все норм. Поехал)
Дархан ДАНИЯРОВ: Стабильность по-китайски - Как Пекин укрепляет военные связи с Астаной
Отправлено: 21.06.25 - 08:44
Цитата:
ACROS:Что такое сегодня армия. Я видел отца который в слезах за сына плакал. Мужские слезы это не женские. Это настоящие. Его сына "офицер" в лоб застрелил
Дархан ДАНИЯРОВ: Стабильность по-китайски - Как Пекин укрепляет военные связи с Астаной
Отправлено: 21.06.25 - 08:46
Цитата:
Один раз с грузом для Миллениума ехал, торопился, жуть! Захожу на таможню (тогда ещё была) сидит таможенник в первой будке, говорит, слушай принеси пива, я быстренько сбегал, прихожу, все мои документы уже проставлены, всё печати, если честно, ещё бы раз сбегал.
Vit:
Поехал)
Поехал)
Один раз с грузом для Миллениума ехал, торопился, жуть! Захожу на таможню (тогда ещё была) сидит таможенник в первой будке, говорит, слушай принеси пива, я быстренько сбегал, прихожу, все мои документы уже проставлены, всё печати, если честно, ещё бы раз сбегал.
Дархан ДАНИЯРОВ: Стабильность по-китайски - Как Пекин укрепляет военные связи с Астаной
Отправлено: 21.06.25 - 08:52
Цитата:
Я служил, мне с детства отец и старшие братья говорили, пройдешь армию, можешь пить и курить! Это такая черта была, через которую ты переступал и сразу из пацана в мужики переходил!
Я смотрю на все эти новости из армии немного снисходительно, я в стройбате служил, дедовщина с примесью уголовщины, половина из зоны было, у нас вешались, не стрелялись, оружия нам не давали, но я горжусь, что я это прошёл.
Vit:
Что такое сегодня армия. Я видел отца который в слезах за сына плакал. Мужские слезы
Что такое сегодня армия. Я видел отца который в слезах за сына плакал. Мужские слезы
Я служил, мне с детства отец и старшие братья говорили, пройдешь армию, можешь пить и курить! Это такая черта была, через которую ты переступал и сразу из пацана в мужики переходил!
Я смотрю на все эти новости из армии немного снисходительно, я в стройбате служил, дедовщина с примесью уголовщины, половина из зоны было, у нас вешались, не стрелялись, оружия нам не давали, но я горжусь, что я это прошёл.
Дархан ДАНИЯРОВ: Стабильность по-китайски - Как Пекин укрепляет военные связи с Астаной
Отправлено: 21.06.25 - 08:55
Потом по своей глупости залетел на месяц в российское СИЗО, армейские навыки очень помогли!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18237
Re: Дархан ДАНИЯРОВ: Стабильность по-китайски - Как Пекин...
Отправлено: 21.06.25 - 11:53
Цитата:
Я бы на месте россиян сейчас забеспокоился
Зачем в Астане китайцев будут учить русскому языку? А затем эти китайские кадры под видом например узбекских гастарбайтеров не поедут в Россию для сбора данных?)))
Цитата:
Только у нас может быть
Министр обороны учился в российских военных ведомствах
Подчинение сотрудничают с китайскими военными
А паралельно ещё подписывают военные договора с Британией)
maxsaf:
В 2025 году на базе Национального университета обороны (НУО) в Астане планируется подготовка китайских преподавателей русского языка для обучения китайских кадров, направляемых в Казахстан. Это часть программы культурно-языкового обмена, необходимого для углубления двустороннего сотрудничества. Абайка, ты всё проспал
В 2025 году на базе Национального университета обороны (НУО) в Астане планируется подготовка китайских преподавателей русского языка для обучения китайских кадров, направляемых в Казахстан. Это часть программы культурно-языкового обмена, необходимого для углубления двустороннего сотрудничества. Абайка, ты всё проспал
Я бы на месте россиян сейчас забеспокоился
Зачем в Астане китайцев будут учить русскому языку? А затем эти китайские кадры под видом например узбекских гастарбайтеров не поедут в Россию для сбора данных?)))
Цитата:
Дархан ДАНИЯРОВ: Стабильность по-китайски - Как Пекин укрепляет военные связи с Астаной
Только у нас может быть
Министр обороны учился в российских военных ведомствах
Подчинение сотрудничают с китайскими военными
А паралельно ещё подписывают военные договора с Британией)
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