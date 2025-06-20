Отправлено: - 07:37

юля елиссева:

Почему парней прям из колледжей во время учебного процесса в военкоматы забирают? Когда этот беспредел закончится?

Цитата:Я тоже этот момент слышал. Жена начала на меня наезжать. (бывшая) говорит так и так сына не дадут диплом. Я чёт не понял почему, какое отношение военкомат имеет к коледжу. От меня че надо? Взятку? Или забить?