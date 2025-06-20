Re: Депутаты Парламента предлагают запретить в Казахстане...

Отправлено: - 10:17

Проголосовал за 4 пункт: - имиджевый и совершенно бесполезный запрет НАВРЯД ли поможет в борьбе против террористов- там не лохи, а подготовленные и обученные убивать люди.



По поводу одежды: - эта мода на арабскиую одежду появилась с времён появления МОДЫ на религию, на якобы религиозность и это не от души, а проявление внешнего трибута - всего арабского.



Наша казахская одежда, особенно женская - функциональная, красивая и выглядит экспозантно и гораздо ЛУЧШЕ чем арабская.

Не знаю почему девушки не носят свою, нацинальную одежду- если верующая, то можно и все исламские обряды совершать и в своей одежде- никакой разницы нету.