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≡ Депутаты Парламента предлагают запретить в Казахстане...
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51991
Депутаты Парламента предлагают запретить в Казахстане...
Отправлено: 20.06.25 - 10:17
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Депутаты Парламента предлагают запретить в Казахстане ношение в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица. Вы поддерживаете эту поправку?
Результаты опроса

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8101
Re: Депутаты Парламента предлагают запретить в Казахстане...
Отправлено: 20.06.25 - 10:17
#1
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Проголосовал за 4 пункт: - имиджевый и совершенно бесполезный запрет НАВРЯД ли поможет в борьбе против террористов- там не лохи, а подготовленные и обученные убивать люди.

По поводу одежды: - эта мода на арабскиую одежду появилась с времён появления МОДЫ на религию, на якобы религиозность и это не от души, а проявление внешнего трибута - всего арабского.

Наша казахская одежда, особенно женская - функциональная, красивая и выглядит экспозантно и гораздо ЛУЧШЕ чем арабская.
Не знаю почему девушки не носят свою, нацинальную одежду- если верующая, то можно и все исламские обряды совершать и в своей одежде- никакой разницы нету.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8173
Re: Депутаты Парламента предлагают запретить в Казахстане...
Отправлено: 20.06.25 - 12:20
#2
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Цитата:
ACROS:
религиозность

Не понял, что такое трибут, а так всецело согласен!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8101
Re: Депутаты Парламента предлагают запретить в Казахстане...
Отправлено: 21.06.25 - 08:10
#3
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Цитата:
saba:
что такое трибут


АТРИБУТ - это как Манька-Аблигация, а надо - Облигация.
Не заметил что не нажал на А.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8173
Депутаты Парламента предлагают запретить в Казахстане...
Отправлено: 21.06.25 - 08:40
#4
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Цитата:
ACROS:
не нажал на А.

Вот тебе и здрасьте! Я то представлял себе крутого Акроса, который знает, что такое "трибут"! Это слово мне как то попадалось, но его значение осталось тайной!
Я просто ленивый, не погуглил.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8101
Депутаты Парламента предлагают запретить в Казахстане...
Отправлено: 21.06.25 - 10:43
#5
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Цитата:
saba:
не погуглил.


Наверное:- вы перепутали со словом - ТРИБУН; от него веет чем то строгим, официальным и римским.
Я НИКОГДА не гуглю- все слова стараюсь брать с головы и по памяти- что бы деменция не подкралась, ну и во вторых - я горжусь своим советским образование - ВСЁ практически оттуда, кроме слов:- Независимость и Таульсыздык.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8173
Депутаты Парламента предлагают запретить в Казахстане...
Отправлено: 21.06.25 - 10:48
#6
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Трибут" в русском языке имеет несколько значений, в основном связанных с данью, уважением и посвящением. В зависимости от контекста, это может быть дань уважения, признательность, дань, собираемая в древности, или участники соревнований в вымышленном мире.
Вот более подробное объяснение:
Дань уважения, признание заслуг:
В широком смысле, "трибут" означает выражение уважения, почтения или признательности кому-то или чему-то. Например, трибьют-альбом – это альбом, состоящий из кавер-версий песен какого-либо исполнителя и являющийся данью уважения этому исполнителю.
Дань (историческое значение):
В древнеримском государстве "трибут" (tributum) означал налог или подать, взимаемую с граждан и провинций.
Трибут в "Голодных играх":
Погуглил всё таки
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8173
Депутаты Парламента предлагают запретить в Казахстане...
Отправлено: 21.06.25 - 10:50
#7
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Извините Акрос, я ничего плохого не думал!!!
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