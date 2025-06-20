Отправлено: - 00:11

saba:

Вы его в жизни не видели! Очень гостеприимный и адекватный человек! Что он здесь пишет..., так я например удивляюсь людям, которые войну поддерживают, но это же есть и они искренне в это верят! Я могу с ними спорить, но я считаю, что если есть такие настроения в обществе они должны иметь выход.

111:

Святые как доски

Цитата:Война тут ни при чем. Наши или его взгляды, мировоззрение тоже ни при чем. Чел пишет какой-то бред постоянно, сколько я его знаю. Объясните мне эту дичь: Цитата:Кто-то ещё так говорит? Откуда это взялось?