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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.06.25 - 18:01
Цитата:
Хотя, если разобрать, то получается это совсем не про музыку.
Карачун:
музыке" любитель, сильно не вслушиваетесь, по нотам не разбираете
музыке" любитель, сильно не вслушиваетесь, по нотам не разбираете
Хотя, если разобрать, то получается это совсем не про музыку.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.06.25 - 18:09
Цитата:
Уже не важно, мое разочарование от этого не уменьшится.
saba:
Нет у меня и даже не знаю где взять!
Нет у меня и даже не знаю где взять!
Уже не важно, мое разочарование от этого не уменьшится.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.06.25 - 18:22
Цитата:
Разочарование от кого? Вы мной не очарвывайтесь, всегда будет плохо!
Я бы вот Таноми очаровал,боюсь что она будет сильно разочарована!
maxsaf:
мое разочарование от
мое разочарование от
Разочарование от кого? Вы мной не очарвывайтесь, всегда будет плохо!
Я бы вот Таноми очаровал,боюсь что она будет сильно разочарована!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.06.25 - 18:24
Разница лет в 20 , только у Шаинского прокатывает!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.06.25 - 19:21
Цитата:
Я бы ещё понял стремление тянуться к таким, как Акрос. Прямолинейный, хозяйственный. Но когда кто-то несёт бессвязную дичь вперемешку с контрацептивами - ну, такое себе... Я бы держался на расстоянии, даже при схожих взглядах.
saba:
Разочарование от кого? Вы мной не очарвывайтесь, всегда будет плохо!
Разочарование от кого? Вы мной не очарвывайтесь, всегда будет плохо!
Я бы ещё понял стремление тянуться к таким, как Акрос. Прямолинейный, хозяйственный. Но когда кто-то несёт бессвязную дичь вперемешку с контрацептивами - ну, такое себе... Я бы держался на расстоянии, даже при схожих взглядах.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 45192
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.06.25 - 19:28
Цитата:
Цитата:
Ты БЫ?
Почему тогда за мной бегаешь по пятам вот уже целый 15 лет и не угомоняешься?
Зачем в блокнотик цитаты мои записываешь?
За сибя сначала скажи, за сибя..
Прежде чем подкалывать других так, как будто у них не жизни и ни секса в жизни нет, Святые как доски..
maxsaf:
Цитата:
Я бы держался на расстоянии, даже при схожих взглядах.
Ты БЫ?
Почему тогда за мной бегаешь по пятам вот уже целый 15 лет и не угомоняешься?
Зачем в блокнотик цитаты мои записываешь?
За сибя сначала скажи, за сибя..
Прежде чем подкалывать других так, как будто у них не жизни и ни секса в жизни нет, Святые как доски..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.06.25 - 19:56
Цитата:
Веселые как шифер. Вот об этом я и говорю. Дичь какая-то неадекватная в каждом сообщении.
111:
Святые как доски..
Святые как доски..
Веселые как шифер. Вот об этом я и говорю. Дичь какая-то неадекватная в каждом сообщении.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.06.25 - 23:51
Цитата:
Вы его в жизни не видели! Очень гостеприимный и адекватный человек! Что он здесь пишет..., так я например удивляюсь людям, которые войну поддерживают, но это же есть и они искренне в это верят! Я могу с ними спорить, но я считаю, что если есть такие настроения в обществе они должны иметь выход.
maxsaf:
Вы его в жизни не видели! Очень гостеприимный и адекватный человек! Что он здесь пишет..., так я например удивляюсь людям, которые войну поддерживают, но это же есть и они искренне в это верят! Я могу с ними спорить, но я считаю, что если есть такие настроения в обществе они должны иметь выход.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.06.25 - 23:56
Сегодня посмотрел концерт Blue уже без Элтона Джона, грустно стало. Неужели я такой же со стороны, хорохорюсь, притворяюсь молодым! Ужасы
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.06.25 - 00:11
Цитата:
Война тут ни при чем. Наши или его взгляды, мировоззрение тоже ни при чем. Чел пишет какой-то бред постоянно, сколько я его знаю. Объясните мне эту дичь: Цитата:
Кто-то ещё так говорит? Откуда это взялось?
saba:
Вы его в жизни не видели! Очень гостеприимный и адекватный человек! Что он здесь пишет..., так я например удивляюсь людям, которые войну поддерживают, но это же есть и они искренне в это верят! Я могу с ними спорить, но я считаю, что если есть такие настроения в обществе они должны иметь выход.
Вы его в жизни не видели! Очень гостеприимный и адекватный человек! Что он здесь пишет..., так я например удивляюсь людям, которые войну поддерживают, но это же есть и они искренне в это верят! Я могу с ними спорить, но я считаю, что если есть такие настроения в обществе они должны иметь выход.
Война тут ни при чем. Наши или его взгляды, мировоззрение тоже ни при чем. Чел пишет какой-то бред постоянно, сколько я его знаю. Объясните мне эту дичь: Цитата:
111:
Святые как доски
Святые как доски
Кто-то ещё так говорит? Откуда это взялось?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16681
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.06.25 - 06:53
Цитата:
saba: У Виталия есть мои мелизмы, не очень конечно, но третий сорт не бракЕсть дос. Есть. Как то тут телефон чистил. Тебя сохранил. Мне понравилось. Гитара в руках у мужиков всегда красиво. Фотки красивые. Одноклассники.
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