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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8163
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.06.25 - 18:01
#7411
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Цитата:
Карачун:
музыке" любитель, сильно не вслушиваетесь, по нотам не разбираете

Хотя, если разобрать, то получается это совсем не про музыку.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28015
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.06.25 - 18:09
#7412
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Цитата:
saba:
Нет у меня и даже не знаю где взять!

Уже не важно, мое разочарование от этого не уменьшится.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8163
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.06.25 - 18:22
#7413
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Цитата:
maxsaf:
мое разочарование от

Разочарование от кого? Вы мной не очарвывайтесь, всегда будет плохо!
Я бы вот Таноми очаровал,боюсь что она будет сильно разочарована!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8163
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.06.25 - 18:24
#7414
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Разница лет в 20 , только у Шаинского прокатывает!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28015
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.06.25 - 19:21
#7415
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Цитата:
saba:
Разочарование от кого? Вы мной не очарвывайтесь, всегда будет плохо!

Я бы ещё понял стремление тянуться к таким, как Акрос. Прямолинейный, хозяйственный. Но когда кто-то несёт бессвязную дичь вперемешку с контрацептивами - ну, такое себе... Я бы держался на расстоянии, даже при схожих взглядах.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45192
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.06.25 - 19:28
#7416
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Я бы держался на расстоянии, даже при схожих взглядах.

Ты БЫ?
Почему тогда за мной бегаешь по пятам вот уже целый 15 лет и не угомоняешься?
Зачем в блокнотик цитаты мои записываешь?
За сибя сначала скажи, за сибя..
Прежде чем подкалывать других так, как будто у них не жизни и ни секса в жизни нет, Святые как доски..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28015
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.06.25 - 19:56
#7417
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Цитата:
111:
Святые как доски..

Веселые как шифер. Вот об этом я и говорю. Дичь какая-то неадекватная в каждом сообщении.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8163
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.06.25 - 23:51
#7418
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Цитата:
maxsaf:

Вы его в жизни не видели! Очень гостеприимный и адекватный человек! Что он здесь пишет..., так я например удивляюсь людям, которые войну поддерживают, но это же есть и они искренне в это верят! Я могу с ними спорить, но я считаю, что если есть такие настроения в обществе они должны иметь выход.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8163
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 20.06.25 - 23:56
#7419
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Сегодня посмотрел концерт Blue уже без Элтона Джона, грустно стало. Неужели я такой же со стороны, хорохорюсь, притворяюсь молодым! Ужасы
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28015
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.06.25 - 00:11
#7420
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Цитата:
saba:
Вы его в жизни не видели! Очень гостеприимный и адекватный человек! Что он здесь пишет..., так я например удивляюсь людям, которые войну поддерживают, но это же есть и они искренне в это верят! Я могу с ними спорить, но я считаю, что если есть такие настроения в обществе они должны иметь выход.

Война тут ни при чем. Наши или его взгляды, мировоззрение тоже ни при чем. Чел пишет какой-то бред постоянно, сколько я его знаю. Объясните мне эту дичь: Цитата:
111:
Святые как доски

Кто-то ещё так говорит? Откуда это взялось?
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16681
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 21.06.25 - 06:53
#7421
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Цитата:
saba: У Виталия есть мои мелизмы, не очень конечно, но третий сорт не брак
Есть дос. Есть. Как то тут телефон чистил. Тебя сохранил. Мне понравилось. Гитара в руках у мужиков всегда красиво. Фотки красивые. Одноклассники.
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