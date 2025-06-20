Re: Дархан ДАНИЯРОВ: Стабильность по-китайски - Как Пекин...

Отправлено: - 23:51

Почему у этого полковника в мирное время наград больше чем у моего деда фронтовика, который сначала и с японцами у озера Хасан воевал и всю ВОВ прошёл?. Вам не стрём, полковник мырза?

Вместо того, чтобы мусолить пустопорожние темы, этот эксперт может сказать, зачем военкомовские опричники людей средь бела дня похищают? Почему парней прям из колледжей во время учебного процесса в военкоматы забирают? Когда этот беспредел закончится?