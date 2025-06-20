НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Дархан ДАНИЯРОВ: Стабильность по-китайски - Как Пекин укрепляет военные связи с Астаной
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51989
Дархан ДАНИЯРОВ: Стабильность по-китайски - Как Пекин укрепляет военные связи с Астаной
Отправлено: 20.06.25 - 21:19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Военное сотрудничество Казахстана и Китая за последнее время действительно «выходит на новый уровень». При этом сохраняются вызовы многовекторной политики и необходимости учитывать баланс интересов других региональных акторов.
Читать новость

maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28015
Re: Дархан ДАНИЯРОВ: Стабильность по-китайски - Как Пекин...
Отправлено: 20.06.25 - 21:19
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не зря Вит говорил, что пора учить китайский :-)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28015
Re: Дархан ДАНИЯРОВ: Стабильность по-китайски - Как Пекин...
Отправлено: 20.06.25 - 21:23
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В 2025 году на базе Национального университета обороны (НУО) в Астане планируется подготовка китайских преподавателей русского языка для обучения китайских кадров, направляемых в Казахстан. Это часть программы культурно-языкового обмена, необходимого для углубления двустороннего сотрудничества.

Абайка, ты всё проспал :lol:
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8163
Re: Дархан ДАНИЯРОВ: Стабильность по-китайски - Как Пекин...
Отправлено: 20.06.25 - 23:44
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Откуда он взялся с иконостасом? Честно, совсем не хочу видеть военных, как то наелся!
Не хочу жить по уставу.
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3776
Re: Дархан ДАНИЯРОВ: Стабильность по-китайски - Как Пекин...
Отправлено: 20.06.25 - 23:51
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему у этого полковника в мирное время наград больше чем у моего деда фронтовика, который сначала и с японцами у озера Хасан воевал и всю ВОВ прошёл?. Вам не стрём, полковник мырза?
Вместо того, чтобы мусолить пустопорожние темы, этот эксперт может сказать, зачем военкомовские опричники людей средь бела дня похищают? Почему парней прям из колледжей во время учебного процесса в военкоматы забирают? Когда этот беспредел закончится?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 59, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 59
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS