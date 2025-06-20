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≡ ПДП ради автосалона, для которого нет электроэнергии — проблемы застройки в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51989
ПДП ради автосалона, для которого нет электроэнергии — проблемы застройки в Костанае
Отправлено: 20.06.25 - 20:43
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Сегодня, 20 июня, прошли общественные слушания по проекту детальной планировки участка, расположенного в границах улицы Карбышева и проспекта Абая. Место предназначается под бизнес-объект, идею которого предприниматель не может реализовать уже несколько лет.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8163
Re: ПДП ради автосалона, для которого нет электроэнергии —...
Отправлено: 20.06.25 - 20:43
#1
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Я бы у Эла спросил, сколько по времени средняя подстанция займет? У нас большая проблема, электриков пруд пруди, энергетиков нет!
И большие вопросы к генплану!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8163
Re: ПДП ради автосалона, для которого нет электроэнергии —...
Отправлено: 20.06.25 - 20:47
#2
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Скорее всего главный инженер правду говорит, только не может высказать! Вообще там можно смашахатить, там именно электрик нужен, но всё это будет незаконно
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8096
Re: ПДП ради автосалона, для которого нет электроэнергии —...
Отправлено: 20.06.25 - 20:57
#3
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Цитата:
saba:
Вообще там можно смашахатить,


"....есть возможность решить вопрос перераспределением неиспользуемых мощностей..."- не зря он так сказал и не зря созвал людей на ПДП - значит есть ВОЗМОЖНОСТЬ решить вопрос и с электромощностями.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8163
ПДП ради автосалона, для которого нет электроэнергии — проблемы застройки в Костанае
Отправлено: 20.06.25 - 23:41
#4
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Цитата:
ACROS:
ВОЗМОЖНОСТЬ

Там немного, как я понимаю на автосалон Разов в десять меньше надо, чем допустим на ТЦ.
Если я не прав, кто нибудь меня поправит,я всё таки неправильный энергетик.
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