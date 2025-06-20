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≡ "В Узбекистане нигде никого не критикуют" - Что же имел в виду советник президента, заявляя об этом в Костанае?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51989
"В Узбекистане нигде никого не критикуют" - Что же имел в виду советник президента, заявляя об этом в Костанае?
Отправлено: 20.06.25 - 13:23
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- У нас есть такая привычка - мы критикуем самих себя, - сказал Малик Отарбаев на встрече с костанайской интеллигенцией. - Хотя я в Узбекистане везде побывал - нигде там своего президента, своих людей не критикуют. Наоборот, всегда говорят хорошее. А у нас что, все плохо?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8159
Re: "В Узбекистане президента не критикуют" - Что же...
Отправлено: 20.06.25 - 13:23
#1
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Я ничего и никак не понял! Нельзя критиковать правительство?
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1659
Re: "В Узбекистане нигде никого не критикуют" - Что же...
Отправлено: 20.06.25 - 13:41
#2
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Рекомендую посетить Польшу. Там те кто сегодня добровольно голосуют за партию, президента не важно, завтра же незамедлительно начинают его критиковать. Вот такая принципиальная народная оппозиция к любой власти.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45192
Re: "В Узбекистане нигде никого не критикуют" - Что же...
Отправлено: 20.06.25 - 13:46
#3
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Так бы и сказал, что хочет сделать как в России, кто покритиковал чиновника, особенно Члена партии, патриота, на зону на 10 лет..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8096
Re: "В Узбекистане нигде никого не критикуют" - Что же...
Отправлено: 20.06.25 - 15:16
#4
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Цитата:
saba:
Нельзя критиковать правительство?


Коенчно- НЕТ !!!
Например: - ЛРТ или ЭКСПО или же СРП - такие МУДРЫЕ и ПРАВИЛЬНЫЕ решения.

Кстати, сколько лет этому юному советнику ???
Он что - так много прожил на этом свете что бы приехать с астаны и учить уму-разуму костанайцев всякими НАСТАВЛЕНИЯМИ ??
Не критиковать правительство и президента - это и есть АВТОРИТЕТ власти, так выходит ?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18235
Re: "В Узбекистане нигде никого не критикуют" - Что же...
Отправлено: 20.06.25 - 15:23
#5
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ну не удачный, не удачный пример конечно с узбекистаном
он бы еще туркменистан в пример привел
с начала статьи думал очередной АПэшный политтехнолог бекбаевского пошиба приехеал а потом бац

Цитата:
В нашей истории были не только голодоморы и политические репрессии. В нашей истории было много побед. В советское время, когда мы проходили через много испытаний, мы строили города. Мы в военные времена снимали такие шедевры, фильмы, такие были театральные постановки. Поэтому, говоря об истории, о прошлом, не надо говорить только про обиды, потому наша история не состоит только из черных страниц. Да, может, были какие-то испытания, но мы должны открыто говорить, что были и достижения. Вот этим мы должны наше подрастающее поколение сегодня удивлять, вот этим мы должны на самом деле гордиться. В нашей истории было тоже много достижений.

Источник:


и вот это действительно ново
35 лет назад отказались от пропаганды достижений и успехов
начали крен давать в нытье по всему на свете и корчить из себя жертву
толку от этой политики тоже нет
и вот наконцето маятник возвращается назад в сторону пропаганды успехов и возвеличивания прошлого
похвально
главное тоже нужно золотую середину в этом деле выжать и не качнуться так в прошлое чтобы не начать сталину памятники возводить и не начать расказывать какие мы сильные победютели может всех победить вокруг
одна страна, ой да уже 4 страны так нарвались за последнее время на эти грабли и теперь разгрести не могут
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
938
"В Узбекистане нигде никого не критикуют" - Что же имел в виду советник президента, заявляя об этом в Костанае?
Отправлено: 20.06.25 - 15:29
#6
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Нужно на форуме многим понять, из смысла этой статьи, что настало время многим писакам и критиканам как можно меньше вести провокационную пропаганду среди населения и не настраивать его через СМИ против государственного строя,государственной политики, социальной вражды, социальной напряженности и тому подобное! Каждому свое! Депутат отвечает за свою работу в Парламенте, повар за свою! И может выступить в СМИ только тот, которому действиями, бездействием нарушили его права, при этом нарушение его прав подтверждено решением государственных органов или решением суда. Пропагандистам (болтунам) и провокаторам быстро найдут место, чтобы другим неповадно было! Есть действующий Закон РК "О масс-медиа", где указано следующее : Пропаганда в масс-медиа понимается распространение взглядов, фактов, аргументов и иной информации, в том числе намеренно искаженной, для формирования положительного общественного мнения о запрещенной законами республики Казахстан информации и (или) побуждения к совершению противоправного действия или бездействию неограниченного круга лиц. В этом Законе прямо об этом указано в ст.34, ст.67 о том,что уже есть ответственность за нарушение законодательства РК "О масс-медиа". Эта статья в газете первое и последнее предупреждение, поэтому свои взгляды, мнение просто фильтруйте, а дальше кто не спрятался, гос-во не виновато!

[Исправлено: абике, 20.06.2025 - 17:00]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8096
"В Узбекистане нигде никого не критикуют" - Что же имел в виду советник президента, заявляя об этом в Костанае?
Отправлено: 20.06.25 - 15:37
#7
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Цитата:
abaika95:
и вот наконцето маятник возвращается назад в сторону пропаганды успехов и возвеличивания прошлого похвально


Не думаю что к прошлому, или вернее будет к недалёкому прошлому, году так эдак к 1991 , примерно: - когда Назарбаев создал казахскую государственость, которая до него , как оказалось и оказывется - НЕ БЫЛО( по словам В.В. Путина).
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8159
Re: "В Узбекистане нигде никого не критикуют" - Что же...
Отправлено: 20.06.25 - 18:08
#8
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Цитата:
абике:
Депутат отвечает за свою работу в

За что отвечает депутат? Можете ответить? Как по мне, нынешние депутаты только уютное место себе выстраивают!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8159
Re: "В Узбекистане нигде никого не критикуют" - Что же...
Отправлено: 20.06.25 - 18:10
#9
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Цитата:
ACROS:
когда Назарбаев

Я скучаю по тебе!
Музыка Крутого, слова Николаева, ощущения мои!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8096
"В Узбекистане нигде никого не критикуют" - Что же имел в виду советник президента, заявляя об этом в Костанае?
Отправлено: 20.06.25 - 20:51
#10
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Цитата:
saba:
За что отвечает депутат? Можете ответить


За законотворчество ( как местное, так и республиканское) и ВСЁ - больше ни за что он НЕ ОТВЕЧАЕТ.

Как писал тут Нидерер - депутат - ИСПОЛНИТЕЛЬ- это чисто такое как бы - извращённое понимание о роли депутата.
Задача депутата: - утвердить бюджет и КОНТРОЛИРОВАТЬ его, а ИСПОЛНЯТЬ - это аким и прочая исполнительная власть.
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