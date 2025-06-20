"В Узбекистане нигде никого не критикуют" - Что же имел в виду советник президента, заявляя об этом в Костанае?
Отправлено: 20.06.25 - 13:23
- У нас есть такая привычка - мы критикуем самих себя, - сказал Малик Отарбаев на встрече с костанайской интеллигенцией. - Хотя я в Узбекистане везде побывал - нигде там своего президента, своих людей не критикуют. Наоборот, всегда говорят хорошее. А у нас что, все плохо? Читать новость
Рекомендую посетить Польшу. Там те кто сегодня добровольно голосуют за партию, президента не важно, завтра же незамедлительно начинают его критиковать. Вот такая принципиальная народная оппозиция к любой власти.
Коенчно- НЕТ !!! Например: - ЛРТ или ЭКСПО или же СРП - такие МУДРЫЕ и ПРАВИЛЬНЫЕ решения.
Кстати, сколько лет этому юному советнику ??? Он что - так много прожил на этом свете что бы приехать с астаны и учить уму-разуму костанайцев всякими НАСТАВЛЕНИЯМИ ?? Не критиковать правительство и президента - это и есть АВТОРИТЕТ власти, так выходит ?
ну не удачный, не удачный пример конечно с узбекистаном он бы еще туркменистан в пример привел с начала статьи думал очередной АПэшный политтехнолог бекбаевского пошиба приехеал а потом бац
Цитата:
В нашей истории были не только голодоморы и политические репрессии. В нашей истории было много побед. В советское время, когда мы проходили через много испытаний, мы строили города. Мы в военные времена снимали такие шедевры, фильмы, такие были театральные постановки. Поэтому, говоря об истории, о прошлом, не надо говорить только про обиды, потому наша история не состоит только из черных страниц. Да, может, были какие-то испытания, но мы должны открыто говорить, что были и достижения. Вот этим мы должны наше подрастающее поколение сегодня удивлять, вот этим мы должны на самом деле гордиться. В нашей истории было тоже много достижений.
и вот это действительно ново 35 лет назад отказались от пропаганды достижений и успехов начали крен давать в нытье по всему на свете и корчить из себя жертву толку от этой политики тоже нет и вот наконцето маятник возвращается назад в сторону пропаганды успехов и возвеличивания прошлого похвально главное тоже нужно золотую середину в этом деле выжать и не качнуться так в прошлое чтобы не начать сталину памятники возводить и не начать расказывать какие мы сильные победютели может всех победить вокруг одна страна, ой да уже 4 страны так нарвались за последнее время на эти грабли и теперь разгрести не могут
Нужно на форуме многим понять, из смысла этой статьи, что настало время многим писакам и критиканам как можно меньше вести провокационную пропаганду среди населения и не настраивать его через СМИ против государственного строя,государственной политики, социальной вражды, социальной напряженности и тому подобное! Каждому свое! Депутат отвечает за свою работу в Парламенте, повар за свою! И может выступить в СМИ только тот, которому действиями, бездействием нарушили его права, при этом нарушение его прав подтверждено решением государственных органов или решением суда. Пропагандистам (болтунам) и провокаторам быстро найдут место, чтобы другим неповадно было! Есть действующий Закон РК "О масс-медиа", где указано следующее : Пропаганда в масс-медиа понимается распространение взглядов, фактов, аргументов и иной информации, в том числе намеренно искаженной, для формирования положительного общественного мнения о запрещенной законами республики Казахстан информации и (или) побуждения к совершению противоправного действия или бездействию неограниченного круга лиц. В этом Законе прямо об этом указано в ст.34, ст.67 о том,что уже есть ответственность за нарушение законодательства РК "О масс-медиа". Эта статья в газете первое и последнее предупреждение, поэтому свои взгляды, мнение просто фильтруйте, а дальше кто не спрятался, гос-во не виновато!
abaika95: и вот наконцето маятник возвращается назад в сторону пропаганды успехов и возвеличивания прошлого похвально
Не думаю что к прошлому, или вернее будет к недалёкому прошлому, году так эдак к 1991 , примерно: - когда Назарбаев создал казахскую государственость, которая до него , как оказалось и оказывется - НЕ БЫЛО( по словам В.В. Путина).
За законотворчество ( как местное, так и республиканское) и ВСЁ - больше ни за что он НЕ ОТВЕЧАЕТ.
Как писал тут Нидерер - депутат - ИСПОЛНИТЕЛЬ- это чисто такое как бы - извращённое понимание о роли депутата. Задача депутата: - утвердить бюджет и КОНТРОЛИРОВАТЬ его, а ИСПОЛНЯТЬ - это аким и прочая исполнительная власть.
Сейчас посетителей на этом форуме: 47, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 47
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать