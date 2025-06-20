Отправлено: - 15:23





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=56377 В нашей истории были не только голодоморы и политические репрессии. В нашей истории было много побед. В советское время, когда мы проходили через много испытаний, мы строили города. Мы в военные времена снимали такие шедевры, фильмы, такие были театральные постановки. Поэтому, говоря об истории, о прошлом, не надо говорить только про обиды, потому наша история не состоит только из черных страниц. Да, может, были какие-то испытания, но мы должны открыто говорить, что были и достижения. Вот этим мы должны наше подрастающее поколение сегодня удивлять, вот этим мы должны на самом деле гордиться. В нашей истории было тоже много достижений.Источник:

ну не удачный, не удачный пример конечно с узбекистаномон бы еще туркменистан в пример привелс начала статьи думал очередной АПэшный политтехнолог бекбаевского пошиба приехеал а потом бацЦитата:и вот это действительно ново35 лет назад отказались от пропаганды достижений и успеховначали крен давать в нытье по всему на свете и корчить из себя жертвутолку от этой политики тоже нети вот наконцето маятник возвращается назад в сторону пропаганды успехов и возвеличивания прошлогопохвальноглавное тоже нужно золотую середину в этом деле выжать и не качнуться так в прошлое чтобы не начать сталину памятники возводить и не начать расказывать какие мы сильные победютели может всех победить вокругодна страна, ой да уже 4 страны так нарвались за последнее время на эти грабли и теперь разгрести не могут