Между цензурой и безопасностью - Почему в Костанае отменили концерт украинской группы Quest Pistols
Отправлено: 20.06.25 - 15:18
Концерт Quest Pistols, запланированный на 27 июля в Костанае, не получил согласование со стороны госорганов. Как представители власти объясняют такое решение и что думает по этому поводу организатор концерта - в материале «НГ». Читать новость
ну объективно запрещают как российских так и украинских артистов видимо есть за че особено после касты приперлись тут и давай агитацию проводить вместо концерта оно в казахстане зачем? хочешь митинговать, собери на своей новой родине в хайфе или в тель авиве антивоенный концерт, и начни кричать "хватит бомбить газу!!" или "руки прочь от тегерана!" и тогда посомтрим на либеральное отношение населения а особенно властей к такому)))
Цитата:
Я никогда и никому не давал никаких «заверений» относительно содержания выступлений артистов. Как я мог пообещать, что группа, которая едет с презентацией нового альбома, не скажет ни слова о чём-то важном для них? В альбоме "Новинки зарубежного рэпа" 15 треков, почти каждый - с выраженной антивоенной позицией. Это было известно заранее.
так тебя же предупредили получается поменьше пропаганды и лозунгов по больше музыки зачем они там агитацию то начали? а завтра группа нео нацистов захочет к нам с концертом приехать, тоже скажешь А ЧЕ ТАКОВА?
либерализм кончился в 2020 году с началом коронавируса учитывая что за 5 прошедших лет воин стало в разы больше вокруг, казахстану надо максимально осторожнее относится ко всему что может спровоцировать народ на какието неадекватные действия своих неадекватов хватает, нет давай еще заграничных завозить
Цитата:///Я - предприниматель, я живу здесь, работаю здесь, не прошу субсидий//
Пусть узнает какие любимые группы и артисты у акима города и области и ВСЯ проблема будет решена: - завози их хоть каждый день и вагонами и без всяких согласовании и прочей ерунды - это ведь прежде всего для тебя бизнес - и какое твое дело до потребностей и вкусов молодёжи и населения - это проблема тех же акимов города и области и отделов внутренней политики вкупе с "Жас аманатовцами".
abaika95: хочешь митинговать, собери на своей новой родине в хайфе или в тель авиве антивоенный концерт, и начни кричать "хватит бомбить газу!!" или "руки прочь от тегерана!" и тогда посомтрим на либеральное отношение населения а особенно властей к таком
Очень точно подмечено! А то нас за деревенских дурачков держат
Был на концерте ДДТ прошлой осенью в Астане: все было хорошо, до тех пор пока Шевчук не вытащил портрет Навального, и начал вещать какого хорошего человека убили.. Честно говоря- покоробило. Приехал петь- пой, а свое отношение к политике выражай в другом месте.. Поэтому что Каста, что Квест Пистолз, что Земфира и БИ-2- все обиженки, которые БУДУТ транслировать свое мнение. Поэтому- ну не нужны их мнения!!!
В моем понимании- поешь- пой, танцуешь-танцуй, а свое мнение не навязывай НИКОМУ м ВСЕ!!!А у Шамана и Любе- свои поклонники, голосуют за них рублем, они вряд ли хотят на концерте политинформации видеть!. Месяц назад были на концерте ЧАЙФа в Челябинске- абсолютно с уважением и к воинам СВО, так и своим родным местам, и прежде всего к своим зрителям!!! Без рвания рубахи на груди. А 111-ому- больше слушать хороших душевных песен, а не речитативов- с них и начинаются всякие лозунги - Украина по над усе и Хероям слава!!!
Михаил: В моем понимании- поешь- пой, танцуешь-танцуй, а свое мнение не навязывай НИКОМУ м ВСЕ!!!
Дело в том, что на известных людей, в том числе музыкантов, оказывается сильное давление с призывами высказаться по тем или иным политическим вопросам, грубо говоря, требуют выбрать сторону. Отмолчаться очень сложно. Выбравших ту или иную сторону тут же клеймят.
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